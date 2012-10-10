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Akçakale eğitim-öğretime döndü

Suriye'nin Tel Abyad ilçesindeki çatışmalar nedebiyle ara verilen eğitim-öğretim, tüm bazı okullarda başlamıştı. Bugün ise tüm öğrenciler sınıflarına kavuştu.

10 Ekim 2012 Çarşamba 09:45
Akçakale eğitim-öğretime döndü

Suriye'nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesinde yaşanan çatışmalar nedeniyle eğitim-öğretimin 3 haftadan bu yana aksadığı Akçakale'deki tüm okullarda bugün ders başı yapıldı.

Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, konuyla ilgili yapılan toplantının ardından yaklaşık 30 bin öğrencinin bulunduğu ilçedeki tüm okullarda bugün eğitim-öğretime başlandı.

Uzun bir aradan sonra arkadaşları ve öğretmenlerine kavuşan öğrencilerin mutlu olduğu görüldü.

Süleymanşah İlköğretim Okulu öğrencisi Mehmet Emin Töki, okulların açılmasından dolayı çok sevinçli olduklarını dile getirerek, okulun bir daha tatil edilmesini istemediklerini söyledi.

Öğrencilerden Halil Karaca da okullarının 3 haftadır kapalı olduğunu hatırlatarak, eğitimde biraz geri kaldıklarını ancak kısa sürede eğitimde arkadaşlarını yakalayabileceklerini ifade etti.

Suriye'nin Tel Abyad ilçesinin kontrolünü büyük ölçüde elinde bulunduran Özgür Suriye Ordusu ile Beşşar Esed'e bağlı birlikler arasında aralıklarla devam eden çatışmalar sırasında zaman zaman top mermilerinin isabet ettiği Akçakale'de, okullarda eğitime sık sık ara verilmişti.

AA

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