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Akaryakıtta katkılı oyunu

Akaryakıtta yüksek fiyatlar tartışılırken, gündemin odağına fiyatı daha fazla olan katkılı ürünler oturdu.

15 Eylül 2012 Cumartesi 09:50
Akaryakıtta katkılı oyunu

"Katkılıya kanmayın" diyen sektör oyuncuları, tüketicilere boşuna para vermemeleri çağrısında bulundu

Ham petrol fiyatlarının aşırı yükselmesinin etkisiyle motorinin 4, benzinin ise 4.5 TL'ye dayanması yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi. Şu sıralar akaryakıt sektörü oyuncularının gündemindeki en önemli konu ise katkılı ürünler. Çünkü sektörün önemli oyuncuları, katkılı akaryakıtın yüksek fiyat farkına rağmen vaat ettiği performansı sağlamadığını düşünüyor. Sabah'ın haberine göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) müdahalesi sonrası katkılı ürünler şu anda 8-10 kuruş farkla satılıyor. Bu durum ortaya müthiş bir vurgun çıkarıyor. Bu konudaki rahatsızlığını dile getirenlerden biri de 400'ü aşkın bayisi bulunan yerli şirketlerden Termopet'in Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Direkçi. "3 bin litreye 1 litre katkı yapıyorlar" diyen Direkçi, ekliyor: "Yani 10 TL'ye mal ettikleri katkıyı tüketiciye 270 TL'ye satıyorlar! Bazı akaryakıt şirketleri, tüketicinin bilgi sahibi olmamasından istifade ederek fiyat artırıyor." Tüketiciye bu ürünlere boşuna fazladan para vermemeleri çağrısı yapan Direkçi, "Ben de son model lüks otomobilim için katkılı ürün almıyorum" diye konuştu.

KATKILI FİYAT YARATILDI
EPDK'nın 2011'de kükürt oranı yüksek kırsal motorini kaldırmasının ardından sektörde bir duraksama yaşandığını söyleyen Cemil Direkçi bu durumla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Eskiden vergi nedeniyle kırsal motorin, eurodizelden yaklaşık 10 kuruş ucuzdu. Düzenlemeyle motorin türü teke inince bazı dağıtım şirketleri 'Önceden biz kırsal motorini kamyona, traktöre satıyorduk. Normalini ise arabalara satıyorduk. Şimdi tek ürün var. Bu ürünü 300 bin TL'lik arabaya da, 5 bin TL'lik arabaya da satıyoruz. Burada çelişki var' diye düşündüler. EPDK da fiyatları baskılayınca 'aynı ürüne farklı farklı fiyat uygulayalım' denildi. Burada da katkı imdada yetişti." Direkçi, katkılı ürünler ilk çıktığında 3 kuruş olan farkın, zamanla 15 kuruşa kadar yükseldiğini sözlerine ekledi.

RAKAMLAR KESİNLİKLE YANILTICI
Direkçi, büyük hacimlerin konuşulduğu akaryakıt sektöründe 1 kuruşun yıllık bazda sektörde 100 milyon TL üzerinde rakama eşit geldiğini hatırlattı. Afton Chemical şirketinin internet sitesinde bulunan "2000 km sonrası yüzde 2 seviyesinde iyileşme olur" bilgisini hatırlatan Direkçi, "Bizimkiler yüzde 7 performans reklamı yapıyor" diye konuştu.

POMPADA BALIK KOKTU
Direkçi, balık teknelerinde yapılan akaryakıt kaçakçılığının sektörün en büyük sorunlarından biri olduğunu vurguladı. Akaryakıt fiyatlarının yükselmesiyle son 4-5 ayda balıkçı teknelerine yönelik ÖTV'siz satışta müthiş patlama olduğuna dikkat çeken Cemil Direkçi, "Bu sektöre yönelik satışlarda 2011 rakamları oldukça yüksek. Ancak son dönemlerde o kadar yoğun bir satış var ki, bu yıl rakamlar belki de 3 katına çıkar. Sektöre yeni giren ve sadece 10-15 bayisi olan şirketler var. Ancak bunlar ÖTV'siz olarak müthiş mal satıyorlar" diye konuştu.

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