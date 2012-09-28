Benzine yine zam geldi !

Geçtiğimiz cumartesi günü ÖTV artışı nedeniyle benzine yapılan 36 kuruş zammın ardından bugün bir zam daha geldi.



Pompaya 9 kuruş olarak yansıyan zamla birlikte son 6 gün içerisinde benzin fiyatı 45 kuruş birden artmış oldu.



95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı 4.81 liraya yükseldi.



Zamlı tarife gece yarısından sonra geçerli olacak.