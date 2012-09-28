Geçtiğimiz cumartesi günü ÖTV artışı nedeniyle benzine yapılan 36 kuruş zammın ardından bugün bir zam daha geldi.
Pompaya 9 kuruş olarak yansıyan zamla birlikte son 6 gün içerisinde benzin fiyatı 45 kuruş birden artmış oldu.
95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı 4.81 liraya yükseldi.
Zamlı tarife gece yarısından sonra geçerli olacak.
Benzine yine zam geldi !
Benzinin litre fiyatına 9 kuruş zam yapıldı. Zamlı tarife gece yarısından sonra geçerli olacak.
28 Eylül 2012 Cuma 17:38
Geçtiğimiz cumartesi günü ÖTV artışı nedeniyle benzine yapılan 36 kuruş zammın ardından bugün bir zam daha geldi.