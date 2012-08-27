Akaminko imzayı attı

Eskişehirspor, PTT 1. Lig ekiplerinden Manisaspor'da forma giyen Jerry Akaminko'yu (24) transfer etti.





Eskişehirspor'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Eskişehirspor, Gana'lı defans oyuncusu Akaminko'nun bonservisini 1 milyon 350 bin Avro karşılığında aldı.





Akaminko, bugün Eskişehirspor Tesisleri'nde kendisini 3 yıllığına Eskişehirspor'lu yapan imzayı attı.





Daha önce Heart of Lions, Orduspor ve Manisaspor formalarını giyen Akaminko, 2008 yılında ülkesi Gana'da ''Yılın Defans Oyuncusu'' ödülüne aday gösterilmişti.