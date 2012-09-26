AK Partili Şamil Tayyar'dan şok eden iddia

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Beyaz Tv'de ekrana gelen "1'e Bir" programında karakol komutanlarıyla ilgili olarak inanılmaz bir iddiada bulundu.

Terör saldırılarının son dönemlerde artması Şamil Tayyar'ın da gündemindeydi. PKK'nın son dönemde Irak, İran ve Suriye'den istihbarat aldığını kaydeden Tayyar, Teröristler son dönemde Irak'tan değil, İran'dan giriş yaptığını da sözlerine ekledi.

Terör örgütünün üst kademesinin tasfiyesi için hazırlanan plan meclise getirtilmesi gerektiğini söyleyen Tayyar, PKK'nın ekonomik faaliyetlerinin de durdurulması gerektiğini kaydetti. Bazı Karakol komutanlarının terfi uğruna PKK'yla anlaştığını kaydeden Tayyar "Bazı Karakol komutanları terfilerini düşünerek, PKK'yla anlaşabiliyor. Diyorlar ki 'Siz buraya dokunmayın, sizde rahat geçiş yapın” diyorlar.” ifadelerini kullandı.

TAYYAR DAHA ÖNCE NE DEMİŞTİ?

Tayyar geçen haftaki Bingöl saldırısıyla da şu iddiayı gündeme getirmişti: "O çocukları hiçbir güvenlik tedbiri almadan o yola göndermek nasıl bir aymazlıktır. Anlaşılıyor ki PKK, o konvoyun oradan geçeceği konusunda bilgi sahibi. Bir istihbarat var. Bu istihbarat TSK içinden mi, emniyet içinden mi, MİT içinden mi? Maalesef Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yönetim zaafiyeti var"

Kaynak: Beyaz Gazete