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AK Parti'de kongre öncesi sürpriz gelişme

ABD programını iptal eden Başbakan Erdoğan bu hafta 'kongre kampına' giriyor.

24 Eylül 2012 Pazartesi 14:55
AK Parti'de kongre öncesi sürpriz gelişme

Bir yandan partisinin beyin takımına son şeklini verecek, bir yandan AK Parti'nin gelecek 11 yıl vizyonunu çizeceği konuşmasına... Manifesto niteliğindeki konuşma pek çok farklı dile de çevrilecek...

AK Parti'de kritik hafta... Tüm gözler Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'da olacak. Kongre kampına girecek olan Başbakan Erdoğan, yerel, genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hazırlıklarını da yapacak yeni kadroya son şeklini verecek. Erdoğan, AK Parti'nin gelecek 11 yıldaki vizyonunu içerecek konuşmasına da hazırlanacak.

A TAKIMI'NA KİMLER GİRECEK?

Kongre öncesi en çok merak edilen konu 50 kişilik Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na (MKYK) kimlerin gireceği. Başbakan, kurmayları vasıtasıyla parti teşkilatı ve yönetiminden, hangi isimleri MKYK'da görmek istedikleri konusunda isimler almıştı. Hazırlanan raporların önünde olduğu belirtiliyor. HAS Parti'yi kapatarak AK Parti'ye katılan Numan Kurtulmuş, Teoman Rıza Güneri ile eski DP Genel Başkanı Süleyman Soylu'nun MKYK listesinde yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.

KULİSLERDE 3 İSİM GEÇİYOR

AK Parti kulislerinde, Güneydoğu'daki etkinliğiyle bilinen Haşim Haşimi, toplumsal meseleler konusundaki çalışmalarıyla tanınan Sosyolog Erol Göka, yargı alanındaki aykırı çıkışlarıyla sık sık gündeme gelen Anayasa Mahkemesi eski Raportörü Osman Can'ın da Erdoğan tarafından listeye konulabileceği iddia ediliyor. Vekillerin gözü de Başbakan'da olacak. Parti teşkilatının önerileri ve sergiledikleri performans göz önüne alınarak bazı vekillere MKYK'da yer açılacağı belirtiliyor. Listeye, son dönemde çalışmalarıyla ön plana çıkan Zeynep Karahan Uslu'dan Prof. Dr. Naci Bostancı'ya, Nihat Zeybekçi'den Yalçın Akdoğan'a kadar bazı isimlerin dahil olabileceği konuşuluyor.

DÜNYAYA ÇEVRİLECEK

Başbakan'ın kongre konuşmasında özellikle terör konusunda ayrıntılı değerlendirmeler olacak. 11 yılı geride bırakan AK Parti'nin gelecek 11 yıldaki hedefleri anlatılacak. Yeni anayasa, temel hak ve özgürlükler konusunun yer bulması bekleniyor. Suriye başta olmak üzere Arap Baharı'yla ilgili değerlendirmeler de yer alacak. Başbakan'ın konuşması, dünyanın dört bir yanına simultane çevirilerle ulaştırılacak. İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça, Rusça, İspanyolca ve Portekizce'ye çevrilecek. Ayrıca işaret diliyle de işitme engellilere ulaştırılacak.

Liste kabarık

30 bin kişinin katılması beklenen kongreye çok sayıda davetli bekleniyor. Obama, Merkel, Hollande, Putin gibi dünyanın önemli liderleri nezaketen davet edildi. Bu isimlerin temsilci göndermesi bekleniyor. Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Lideri Mesut Barzani, Almanya eski Başbakanı Gerhard Schröder kongreye katılacak. Gazze'ye yardım hedefiyle yola çıkan filoya katılan İsrailli Arap asıllı kadın milletvekili Hanin Zoabi gelmesi beklenen isimlerden. 200'den fazla parti lideri ve eski liderin bulunduğu listede ABD eski Başkanı Bill Clinton, İtalya eski Başbakanı Silvio Berlusconi'nin de olduğu bildirildi. İki ismin katılımı henüz netleşmedi.

Bana ulaşan bir davet yok

AK PARTİ kulislerde adı geçen Prof. Dr. Erol Göka, 'Bana ulaşan bir davet yok. Sayın Başbakan ile bu anlamda bir görüşmemiz olmadı' dedi. Açık kapı da bırakan Prof. Göka, 'Siyasete bakışım olumsuz değil' diye konuştu.

Teklif gelirse konuşulur

Anayasa Mahkemesi eski Raportörü Doç. Dr. Osman Can, temmuzdan bu yana adının haberlerde geçtiğini belirtti: Elbette insanın adının geçmesi güzel. Ancak bu hususu müzakere ettiğim bir kimse, davet aldığım bir yer yok. Siyaset üzerine hedef koymuş değilim. Bilimsel ve entelektüel çalışmalarımı sürdürüyorum. Teklif gelirse konuşurum. (Hakkı Kuban-Akşam)

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