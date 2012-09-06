Ak Parti ve MHP'nin yerel seçim tarihi

AK Parti ve MHP, yerel seçimlerin 27 Ekim 2013 tarihinde yapılması konusundaki anayasa değişikliği üzerinde mutabakata vardı.

AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Canikli, görüşmenin ardından yaptıkları ortak açıklamada, yerel seçimin 27 Ekim 2013 tarihinde yapılmasını birlikte kararlaştırdıkları bir görüşme olduğunu bildirdi. Birlikte hazırlanacak, AK Parti ve MHP'nin müştereken imzalayacağı teklifin TBMM Başkanlığı'na verilmesi kararının da ortaya çıktığını bildiren Canikli, MHP'ye teşekkür etti.

Teklifin ne zaman verileceği sorusuna Canikli, ''Henüz kesin tarih yok ama Meclis açılmadan verilmesinin uygun olacağını düşünüyoruz'' dedi.

''Anayasa değişikliği teklifi gelecek hafta mı verilecek?'' sorusuna Vural, ''Olabilir, öyle düşünüyoruz'' karşılığını verdi.



CHP'yle de görüştü

Nurettin Canikli, Vural'ı ziyaretinden önce CHP Grup Başkanvekilleri Muherem İnce ve Emine Ülker Tarhan ile bir araya geldi. Canikli, CHP'nin 3 Kasım 2013'ün daha uygun olacağı görüşünü kendileriyle paylaştığını belirtti.

Canikli, ''Kendileri böyle bir anayasa değişikliğine karşı olmadıklarını, ancak bu amaçla yapılacak olan anayasa değişikliği çalışmalarına aktif olarak birlikte katılmayı düşünmeyeceklerini bizimle paylaştı'' diye konuştu.



CHP'nin 3 Kasım gerekçesi

CHP'nin 3 Kasım için özel bir gerekçe ifade edip etmediği sorusuna karşılık Canikli, ''2013 yılındaki 29 Ekim tarihini, seçim yapılacak 27 Ekim ile birleşme nedeniyle 3 Kasım'ın daha uygun olacağını söylediler. Bize ifade ettikleri neden bu...'' dedi