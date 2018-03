Ak Parti ve Has Parti birleşmeyecek

Has Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, CNN TÜRK'te yayınlanan Ankara Günlüğü'nde Hande Fırat ve Enver Aysever'in sorularını yanıtladı.



Kurtulmuş, "AK Parti ile bütünleşme kararı alan Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından genel başkanlık koltuğuna oturur mu? sorusuna "Başbakan ile görüşmemizde hiçbir pazarlığın içinde olmadık. Bunlar AK Parti içinde fitne çıkarma çabaları" cevabını verdi.



Kurtulmuş, "Bu bütünleşmenin AK Parti için büyük bir sinerji doğuracağı yüzde 83'ler civarında, bir milletin kanaati var. Bana gelince, ben ve arkadaşlarıma Has Parti'de şu anda siyaset yapan arkadaşlara gelince, Allah şahit ki, sayın Başbakan ile olan görüşmelerimizin hiçbir yerinde ve hiçbir şekilde en ufak bir pazarlığın içinde olmadık" dedi.



TAZE KANA İHTİYAÇ VAR



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve hükümete destek olmaya hazır olduklarını dile getiren Kurtulmuş, "Başbakandan samimi bir davet gelince, bu süreci kuvvetlendirmek yeni Türkiye'nin inşasına karınca kararınca katkıda bulunmak için, bu teklifi değerlendirdik. Yeni Türkiye'nin inşasına ilişkin ortaya çıkan ihtiyaçtır. Bu ihtiyaç karşılıklı olarak örtüştü. Bu önümüzdeki yeni bir dönemdir. Zaten sayın Başbakan da bunu açık bir şekilde, söylüyor. Bir hücre yenilenmesine ihtiyaç var. Bir taze kana ihtiyaç var diyor. Burada inşallah bu yapılabilir. Gerçekleştirilebilirse, önemli mesafeler alınacağına inandık, ikna olduk ve bu bütünleşme yolundaki talebi teklifi kabul ettik" diye konuştu.



BAŞBAKANLIĞA SICAK BAKIYOR MU?



Başbakanlığa nasıl baktığı yönündeki bir soruya Kurtulmuş, Siyasi hayatı boyunca konuştuğu her şeyi bugün de savunduğunu, bir mevki için siyasette bulunmadığını ifade etti.