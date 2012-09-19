Galeriler Videolar
İstanbul 14°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

AK Parti tarih verdi!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi, "1 Ekim'de TBMM açıldığı zaman teröre bulaşmış, terör suçu işlemiş hangi milletvekili varsa, örtüleri kaldırılacak, yargı hesabını soracak" dedi.

19 Eylül 2012 Çarşamba 02:50
AK Parti tarih verdi!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi, "1 Ekim'de TBMM açıldığı zaman teröre bulaşmış, terör suçu işlemiş hangi milletvekili varsa, terörle iç içe olmuş, kucaklaşmış milletvekili varsa, milletvekili sıfatına bürünmüş olan varsa bunların örtüleri kaldırılacak, yargı hesabını soracak" dedi.
Tanrıverdi, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'yü makamında ziyaret etti. Ziyarette Bingöl'de meydana gelen terör saldırısına değinen Tanrıverdi, "Evlatlarımız hain saldırıyla karşılaştılar. Şehit olan evlatlarımız var, yaralı evlatlarımız var" dedi. Şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyen Tanrıverdi, rengi, çeşidi ne olursa olsun şiddetin nereden, kimden gelirse gelsin terörü her şekilde lanetlediklerini vurguladı. AK Parti hükümetinin aldığı tedbirlerle "terör belasından" Türkiye'yi kurtaracağını vurgulayan Tanrıverdi, "1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'miz açıldığı zaman teröre bulaşmış, terör suçu işlemiş hangi milletvekili varsa, terörle iç içe olmuş, kucaklaşmış milletvekili varsa, milletvekili sıfatına bürünmüş olan varsa bunların örtüleri kaldırılacak, yargı hesabını soracak. İnşallah kendileri de milletimizin arzu ettiği şekilde bedelini ödeyecektir" diye konuştu.

Yerel seçim takvimi
Genel Başkan Yardımcısı Tanrıverdi, yerel seçimin erkene alınması kararının da olgunlaştığını söyledi. TBMM'nin 1 Ekim'de açılacağını ve MHP'nin de olumlu bir yaklaşım sergilediğini hatırlatan Tanrıverdi, "Yerel seçimler 27 Ekim 2013 tarihinde yapılacaktır. Böylece yerel seçim takvimi 5 ay öne alınmıştır" dedi. Yerel seçimlerin daha sağlıklı bir ortamda yapılacağını ifade eden Tanrıverdi, yerel seçimlerin 5 ay öne çekilmesiyle halkın ilk defa kendi oylarıyla seçeceği Cumhurbaşkanı seçimini de sağlıklı bir şekilde yapılmasının temin edilmiş olacağını kaydetti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim