AK Parti tarih verdi!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi, "1 Ekim'de TBMM açıldığı zaman teröre bulaşmış, terör suçu işlemiş hangi milletvekili varsa, terörle iç içe olmuş, kucaklaşmış milletvekili varsa, milletvekili sıfatına bürünmüş olan varsa bunların örtüleri kaldırılacak, yargı hesabını soracak" dedi.

Tanrıverdi, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'yü makamında ziyaret etti. Ziyarette Bingöl'de meydana gelen terör saldırısına değinen Tanrıverdi, "Evlatlarımız hain saldırıyla karşılaştılar. Şehit olan evlatlarımız var, yaralı evlatlarımız var" dedi. Şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyen Tanrıverdi, rengi, çeşidi ne olursa olsun şiddetin nereden, kimden gelirse gelsin terörü her şekilde lanetlediklerini vurguladı. AK Parti hükümetinin aldığı tedbirlerle "terör belasından" Türkiye'yi kurtaracağını vurgulayan Tanrıverdi, "1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'miz açıldığı zaman teröre bulaşmış, terör suçu işlemiş hangi milletvekili varsa, terörle iç içe olmuş, kucaklaşmış milletvekili varsa, milletvekili sıfatına bürünmüş olan varsa bunların örtüleri kaldırılacak, yargı hesabını soracak. İnşallah kendileri de milletimizin arzu ettiği şekilde bedelini ödeyecektir" diye konuştu.

Yerel seçim takvimi

Genel Başkan Yardımcısı Tanrıverdi, yerel seçimin erkene alınması kararının da olgunlaştığını söyledi. TBMM'nin 1 Ekim'de açılacağını ve MHP'nin de olumlu bir yaklaşım sergilediğini hatırlatan Tanrıverdi, "Yerel seçimler 27 Ekim 2013 tarihinde yapılacaktır. Böylece yerel seçim takvimi 5 ay öne alınmıştır" dedi. Yerel seçimlerin daha sağlıklı bir ortamda yapılacağını ifade eden Tanrıverdi, yerel seçimlerin 5 ay öne çekilmesiyle halkın ilk defa kendi oylarıyla seçeceği Cumhurbaşkanı seçimini de sağlıklı bir şekilde yapılmasının temin edilmiş olacağını kaydetti.