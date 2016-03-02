AK Parti Rize Milletvekili Ayar:

AK Parti Rize Milletvekili Hikmet Ayar, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin, "Anayasa konusunda milletimizin ne istediğini iyice anlayacağız ve ona göre hareket edeceğiz" dedi.

Ayar, 1 Mart Muhasebeciler Günü ve 2 Mart Rize'nin kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Mensubu olduğu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik mesleğinin önemine değinen Ayar, "Devletin kasasına giden paranın mükellefle devlet arasındaki yolculuğunda muhasebecilerin emeği küçümsenemez. Muhasebecilik mali sistemin vicdanı ve temel taşlarından biri haline gelmiştir. İşte bu yüzden muhasebecilik bir onur mesleğidir. Mesleğimizin sorunları vardır. Bunları biliyoruz. Bu alanda neler yapılabilirse yapma gayreti içinde olacağız" diye konuştu.

Konuşmasında Rize'nin 98'inci kurtuluş yıl dönümü olduğunu anımsatan Ayar, şöyle devam etti:

"Millet olarak tarih boyunca çok büyük kahramanlıklarımız var. Ancak bu kahramanlıkların zirve yaptığı tarih dönemlerine baktığımızda şunu görürüz; birlik ve beraberliğimizin zirve yaptığı zamanlardır, kardeşliğimizin pekiştirildiği dönemlerdir, maneviyatımızın en yüksek olduğu dönemlerdir. Bunu bilen iç ve dış düşmanlar bu değerlerimize saldırarak bizleri zayıflatmaya çalışmışlardır. Güçlendiğimiz, ayağa kalktığımız dönemlerde bu saldırılar artmıştır. Bugünlerde olduğu gibi."

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ayar, dün TBMM Genel Kurulu'nda yaşanan kavganın hatırlatılması üzerine de CHP Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin provokasyon içeren bir konuşma yaptığını, konuşmasının Cumhurbaşkanı'na hakaret içerdiğini belirtti.

AK Parti'nin eleştirilere açık bir parti olduğunu, ancak hakaretleri kabul edemeyeceklerini vurgulayan Ayar, şunları söyledi:

"Ama bu arkadaşımız eleştiri falan yapmadı. Baştan sona, milletin yüzde 52 desteğini almış Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na hakaret ve küfür etmiştir. Haddini aşmıştır. Milletimizin yüzde 52 oyunu alarak seçilmiş bir cumhurbaşkanını sevmeye bilirsiniz, sevmek zorunda değilsiniz, eleştirebilirsiniz. Ama hakaret edemezsiniz. Hakaret ederseniz ne olur? Önce millet size haddinizi bildirir, milletin haddinizi bildireceği zaman dilimine kadar da milletin vekilleri size haddinizi bildirir. Kendisini Gaziantepli kardeşlerime havale ediyorum. Ama nefesimiz ensesinde olacak. Bu hakaretler, tavırlar devam ederse, biz de farklı bir tavır içerisine girebiliriz."

Ayar, AK Parti'nin yeni anayasa çalışmalarına ilişkin sorular üzerine, "Şu anda belli olan bir şey yok. Tartışma safhasındayız. En doğruyu konuşarak buluruz. Milletin ne istediği bizim için en önde gelir. Anayasa konusunda da milletimizin ne istediğini iyice anlayacağız ve ona göre hareket edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.