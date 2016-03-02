Galeriler Videolar
İstanbul 15°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.576
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3460
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

AK Parti Rize Milletvekili Ayar:

AK Parti Rize Milletvekili Ayar:

02 Mart 2016 Çarşamba 16:25
AK Parti Rize Milletvekili Ayar:

AK Parti Rize Milletvekili Hikmet Ayar, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin, "Anayasa konusunda milletimizin ne istediğini iyice anlayacağız ve ona göre hareket edeceğiz" dedi.

Ayar, 1 Mart Muhasebeciler Günü ve 2 Mart Rize'nin kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Mensubu olduğu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik mesleğinin önemine değinen Ayar, "Devletin kasasına giden paranın mükellefle devlet arasındaki yolculuğunda muhasebecilerin emeği küçümsenemez. Muhasebecilik mali sistemin vicdanı ve temel taşlarından biri haline gelmiştir. İşte bu yüzden muhasebecilik bir onur mesleğidir. Mesleğimizin sorunları vardır. Bunları biliyoruz. Bu alanda neler yapılabilirse yapma gayreti içinde olacağız" diye konuştu.

Konuşmasında Rize'nin 98'inci kurtuluş yıl dönümü olduğunu anımsatan Ayar, şöyle devam etti:

"Millet olarak tarih boyunca çok büyük kahramanlıklarımız var. Ancak bu kahramanlıkların zirve yaptığı tarih dönemlerine baktığımızda şunu görürüz; birlik ve beraberliğimizin zirve yaptığı zamanlardır, kardeşliğimizin pekiştirildiği dönemlerdir, maneviyatımızın en yüksek olduğu dönemlerdir. Bunu bilen iç ve dış düşmanlar bu değerlerimize saldırarak bizleri zayıflatmaya çalışmışlardır. Güçlendiğimiz, ayağa kalktığımız dönemlerde bu saldırılar artmıştır. Bugünlerde olduğu gibi."

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ayar, dün TBMM Genel Kurulu'nda yaşanan kavganın hatırlatılması üzerine de CHP Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin provokasyon içeren bir konuşma yaptığını, konuşmasının Cumhurbaşkanı'na hakaret içerdiğini belirtti.

AK Parti'nin eleştirilere açık bir parti olduğunu, ancak hakaretleri kabul edemeyeceklerini vurgulayan Ayar, şunları söyledi:

"Ama bu arkadaşımız eleştiri falan yapmadı. Baştan sona, milletin yüzde 52 desteğini almış Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na hakaret ve küfür etmiştir. Haddini aşmıştır. Milletimizin yüzde 52 oyunu alarak seçilmiş bir cumhurbaşkanını sevmeye bilirsiniz, sevmek zorunda değilsiniz, eleştirebilirsiniz. Ama hakaret edemezsiniz. Hakaret ederseniz ne olur? Önce millet size haddinizi bildirir, milletin haddinizi bildireceği zaman dilimine kadar da milletin vekilleri size haddinizi bildirir. Kendisini Gaziantepli kardeşlerime havale ediyorum. Ama nefesimiz ensesinde olacak. Bu hakaretler, tavırlar devam ederse, biz de farklı bir tavır içerisine girebiliriz."

Ayar, AK Parti'nin yeni anayasa çalışmalarına ilişkin sorular üzerine, "Şu anda belli olan bir şey yok. Tartışma safhasındayız. En doğruyu konuşarak buluruz. Milletin ne istediği bizim için en önde gelir. Anayasa konusunda da milletimizin ne istediğini iyice anlayacağız ve ona göre hareket edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
MilletvekiliGaziantepTürkiyeCumhurbaşkanıAk PartiİnciTürkiye CumhuriyetiRizeMaliAkif EkiciHİKMET AYAR
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim