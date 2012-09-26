AK Parti önünde şaşırtan görüntü

Genel Merkez binasının girişi, üzerinde isimler yazılı kolilerden yapılmış bir duvarla kapanmıştı. Kolileri gören herkes birbirine şaşkınlıkla, kolileri buraya kimin ve ne amaçla koyduğunu sormaya başladı. Kısa süre sonra gerçek ortaya çıktı.

Üzerindeki yazıların Ak Parti milletvekillerinin isimleri olduğu anlaşılırken parti yetkilileri, kolilerin 30 Eylül’deki kongre için hazırlandığını ve içlerinde milletvekillerini bilgilendirmek için hazırlanmış dosyalar olduğunu belirttiler.

Koliler milletvekillerine dağıtılmak üzere bir kamyona yüklendi ve partiden ayrıldı.