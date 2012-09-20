Edinilen bilgiye göre, 30 Eylül tarihinde yapılacak AK Parti kongresine, aralarında Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, Irak'ın kuzeyindeki Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'in de aralarında bulunduğu yurt dışından 100'e yakın devlet adamı ve siyasetçi katılacak.
AK Parti kongresine konuk olacaklar
AK Parti’nin 4. Olağan Büyük Kongresine, Mısır Cumhurbaşkanı Mursi’nin yanı sıra Mesud Barzani ile Gerhard Schröder’in de katılması bekleniyor.
20 Eylül 2012 Perşembe 13:06