AK Parti kongresine konuk olacaklar

Edinilen bilgiye göre, 30 Eylül tarihinde yapılacak AK Parti kongresine, aralarında Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, Irak'ın kuzeyindeki Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'in de aralarında bulunduğu yurt dışından 100'e yakın devlet adamı ve siyasetçi katılacak.