Ak Parti Hükümeti Bir Yıldan Fazla İşsiz Kalan Kadınlar, 35 Yaş Üstü İşsizler, Engelliler Ve 25 Yaş Altı Gençlere İş Kapısı İçin Düğmeye Bastı başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan A Haber kanalında 02 Mart 2016 Çarşamba günü yayınlanan Ekonomi adlı programdan alınmıştır.



Buradaki amaç, Türkiye ve dünya gündeminde yer alan gelişmeleri tek merkezden ve farklı kaynaklardan edinmenize olanak sağlamayı hedeflemektedir.



Bu videonun içerdiği konular içerisinde yer alan Ak Parti Hükümeti Bir Yıldan Fazla İşsiz Kalan Kadınlar, 35 Yaş Üstü İşsizler, Engelliler Ve 25 Yaş Altı Gençlere İş Kapısı İçin Düğmeye Bastı başlığıyla verilen haber, A Haber kanalı sorumluğundadır. Haber24.com olarak Ak Parti Hükümeti Bir Yıldan Fazla İşsiz Kalan Kadınlar, 35 Yaş Üstü İşsizler, Engelliler Ve 25 Yaş Altı Gençlere İş Kapısı İçin Düğmeye Bastı başlıklı haberde yeniden iletim dışında herhangi bir sorumluğumuz bulunmamaktadır.



Ak Parti Hükümeti Bir Yıldan Fazla İşsiz Kalan Kadınlar, 35 Yaş Üstü İşsizler, Engelliler Ve 25 Yaş Altı Gençlere İş Kapısı İçin Düğmeye Bastı