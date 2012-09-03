AK Parti Hakkari İl Başkanı kaçırıldı

Hakkari AK Parti İl Başkanı Mecit Tarhan'dan dün akşam saatlerinden itibaren haber alınamıyor. Tarhan son olarak bayram arifesinde İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ile Hakkari sokaklarını gezmişti.

Tarhan'ın PKK'lılar tarafından kaçırıldığı iddiaları ortaya atılırken, Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, çok yönlü araştırma başlattıklarını belirtti.

Ak Parti İl Başkanı avukat Mecit Tarhan'dan ailesi, yakınları ve partililer dün akşam saatlerinden itibaren haber alamıyor. Tarhan'ın otomobili ve cep telefonu merkeze bağlı Oğul Köyü yakınlarında bulunurken, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede inceleme yaptı.

Tarhan'ın, Oğul Köyü yakınlarında otomobiliyle ilerlerken önünü kesen PKK'lılarca kaçırıldığı iddia edilrken, kendilerine de böyle bir bilginin geldiğini söyleyen Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, araştırmanının çok yönlü sürdüğünü bildirdi.

DHA