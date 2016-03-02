Ak Parti'de Aym'ye Bireysel Başvuru Yeniden Düzenlensin Görüşü Hakim, - Ak Parti Gn. Skr. Abdülhamit Gül, Mustafa Şentop başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan Cnn Türk kanalında 02 Mart 2016 Çarşamba günü yayınlanan Ana Haber adlı programdan alınmıştır.



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Ak Parti'de Aym'ye Bireysel Başvuru Yeniden Düzenlensin Görüşü Hakim, - Ak Parti Gn. Skr. Abdülhamit Gül, Mustafa Şentop.