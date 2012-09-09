Ak Parti-CHP farkı ilk kez 30 puan

Geleneksel Habertürk-Konsensüs anketinden ilginç sonuçlar çıktı. Konsensus, 81 ilde vatandaşlara “Bu pazar bir genel seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?” sorusunu yöneltti. Vatandaşların yüzde 53.7’si “AK Parti” yanıtını verirken, yüzde 23.8’i “CHP” dedi. Haziran ayına göre oy oranını yüzde 2.1 puan artıran AK Parti, yüzde 3 oy kaybeden CHP’ye tam 30 puanlık fark attı

“Türkiye Gündemi Araştırması Eylül 2012 – Suriye’de İç Savaş-PKK Terörü” başlıklı araştırmasının sonuçları belli oldu. 24 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında 81 ilin hem kentsel, hem de kırsal kesiminden seçmen nüfusunu temsil etme yeteneğine sahip 18 yaş üstü 749’u erkek, 751’i kadın toplam 1500 kişiyle telefon anketi yöntemiyle görüşen Konsensus, halkın nabzını tuttu. İşte sonucu en çok merak edilen soru: “Bu pazar bir genel milletvekilliği seçimi olsa sandıktan nasıl bir sonuç çıkacak?’’

Konsensus’un araştırmasında, kararsız oylar dağıtıldıktan sonra haziran ayında yapılan ankete göre oy oranını 2.1 puan artıran AK Parti, yüzde 53.7 ile zirvedeki yerini korudu. Oyları 3 puan düşen CHP ise yüzde 23.8 ile ikinci sırada yer aldı. Binde 4’lük bir artış yaşayan MHP de yüzde 13.1 ile üçüncü sıradaki yerini korudu.

En beğenilen lider Erdoğan ikinci sırada Sarıgül var

Konsensus ankete katılanlara “Size okuyacağım siyasi parti, hareket liderlerini beğenip beğenmediğinizi belirtir misiniz?’’ diye sordu. En beğenilen lider araştırmasında birinci sırada yüzde 44.5 ile Recep Tayyip Erdoğan yer aldı. İkincilik kürsüsüne yüzde 29.3 ile Mustafa Sarıgül, üçüncülük kürsüsüne ise yüzde 23.4 ile Kemal Kılıçdaroğlu oturdu.

'Türk solu bizi ilgilendirmiyor'

Konsensus, ankete katılanlara, “Siyasi görüşünüzden bağımsız, objektif düşündüğünüzde, Türk soluna en fazla yararının dokunacağını düşündüğünüz siyasetçi kimdir?’’ sorusunu yöneltti. “Türk solu beni ilgilendirmiyor’’ diyenlerin oranı yüzde 33.8 oldu. Mustafa Sarıgül yüzde 28.3 ile solun liderliği yarışında birinci sırada yer aldı. Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 24.5 ile ikinci oldu.

Erdoğan olmazsa AK Parti'ye oy vermem diyenlerin oranı arttı

Araştırmada yanıtı en çok merak edilen soruların başında “Eğer Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki ilk seçime kadar herhangi bir sebepten dolayı AK Parti Genel Başkanlığı’ndan ayrılsa AK Parti’ye oy verirmisiniz?” sorusu geliyordu. Bu soruya, “O zaman AK Parti ’ye oy vermem’ ’ diyenlerin oranı haziran ayı sonuçlarına göre 5.5 puan artarak yüzde 12.1’e yükseldi. Bu oran haziran ayında yüzde 6.6’ydı. ‘Erdoğan olmazsa AK Parti’ye oy vermem’ diyenlerin oranı arttı.





Her iki kişiden biri Erdoğan'dan memnun

Araştırmada AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ n siyasi performansından “Memnunun olanların’ ’ oranı yüzde 48.2 çıktı. “Memnun olmayanların’’ oranı ise yüzde 36.2. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyasi performansından mem nun olanların oranı ise yüzde 24.8. Her 2 kişiden biri Erdoğan’dan memnun.

Erdoğan Cumhurbaşkanı olursa yerine Arınç geçsin

Konsensus, vatandaşlara “Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olursa, AK Parti Genel Başkanı kim olsun?’’ sorusunu da yöneltti. Bu soruya yanıt verenlerin yüzde 30.5’i “Bülent Arınç’’ dedi. AK Parti Genel Başkanlığı yarışında büyük sıçrama yapan ve oy oranını bir önceki ankete göre 14.4 puan artıran Arınç’ı, yüzde 20.1 ile Abdullah Gül takip etti. Listenin üçüncü sırasında yüzde 19.5 ile Ali Babacan yer aldı.

Batı'da AK Parti yükselişte CHP düşüşte

Konsensus’un yaptığı “Türkiye kesiti” araştırmasına göre AK Parti, haziran ayı anketine göre Batı’da oylarını 2.2 puan artırarak yüzde 49.8’e taşıdı. CHP ise Batı’da 2.7 puanlık düşüş yaşadı ve oyları yüzde 31.7’ye geriledi.

Yerel seçimlerde de AK Parti açık ara önde

Konsensus önümüzdeki günlere damgasını vuracak olan yerel seçimleri de masaya yatırdı ve araştırmaya katılanlara sordu: “ Bu pazar, bir yerel seçim olsa yaşadığınız yerdeki belediye başkanlığı için hangi partinin belediye başkan adayına oy verirsiniz?’’ Bu soruya yanıt verenlerin yüz de 53.2’si “AK Par ti ’’ derken, “CHP adayına oy veriri m’ ’ diyenlerin oranı yüzde 25.8’de kaldı.

En beğenilen belediye başkanları Sarıgül, Topbaş ve Gökçek

Peki Türkiye genelinde en çok beğenilen belediye başkanları kimler? Konsensus’un yaptığı araştırmaya göre listenin zirvesinde yüzde 28.9 ile Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül bulunuyor. İkinci sırada yüzde 13.2 ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş yer aldı. Topbaş’ı yüzde 11.7 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek takip ediyor.

'Makas hiç bu kadar açılmamıştı'

Araştırmanın sonuçlarını değerlendi en Konsensus Genel Müdürü Murat Sarı, şunları söyledi: “Konsensus’ un Habertürk için gerçekleştirdiği 27. gündem araştırması sonuçlandı.

AK Parti en yakın rakibi ile arasındaki puan farkını 30’a çıkardı. Bu araştırmanın en ilginç sonucu AK Parti ile CHP arasındaki puan farkının bu ay hariç hiçbir zaman 30 puana çıkmadığıdır. Bu farkın 25’ler düzeyinden 30’lar düzeyine yükselmesinin en önemli sebebi CHP’nin, seçmen sayısı çok olan Batı illerindeki oyunun 3 puan düşmesidir. Batı illerinde acil önlem almaz ise bu puan farkının daha da açılacağı açıktır. 2002 yılı milletvekili seçimlerinde AK Parti yüzde 34.3, CHP yüzde 19.4 oy alıyor. Aradaki fark 15 puan. 2007 yılındaki milletvekili seçimlerinde AK Parti yüzde 46.6, CHP yüzde 20.1 oy alıyor. Aradaki fark 26 puan. 2011 yılı milletvekili seçimlerinde, CHP seçime yeni lideriyle giriyor ve sonuç AK Parti yüzde 49.8, CHP yüzde 26.0 oy alıyor. Aradaki fark 23 puan. Makas hiç bu ay ki kadar açılmamıştı ve makas bu kadar açık olunca bu ülkede ne demokrasiden bahsedilir, ne seçimlerden bahsedilir, ne de araştırma şirketlerinin tahminleri önemlidir. Çünkü kazanan bellidir. Demokrasi terazisi bozulmuş. Öyle bir hal almış ki, ‘Türk solunun liderliği beni ilgilendirmiyor’ diyenlerin oranı yüzde 34. Sol, sosyaldemokrasi seçmeninin umurunda ve gündeminde değil.”