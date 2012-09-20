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'AK Parti bize 25 vekillik teklif etti'

Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, sürpriz bir iddiada bulunarak, son genel seçime birlikte katılma karşılığı AK Parti'nin kendilerine 25 milletvekilliği teklif ettiğini söyledi.

20 Eylül 2012 Perşembe 10:45
'AK Parti bize 25 vekillik teklif etti'

Hürriyet'in haberine göre, Kamalak, “Başkanlık Divanı’mızda da gündeme gelen bu teklifi tartışmaya bile değer görmeyerek reddettik” dedi. 

Kamalak dün sabah kahvaltıda bir araya geldiği bir grup gazeteciyle sohbet ederken kısa süre önce partisini kapatan Abdüllatif Şener’i, Ak Parti’ye katılmak istemeyen HAS Partililer’i ve AK Parti’deki 3 dönem yasağı küskünlerini “Baba ocağı biziz, kucağımız da, gönlümüz de size açık” diyerek davet etti. AK Parti’ye katılmaya hazırlanan Numan Kurtulmuş’un SP’de Genel Başkan olduğu günlerde hep, “İçimizdeki gizli AKP’lilerden korkuyorum” dediğini anımsatan Kamalak, şöyle konuştu:

“Tayyip Bey her ne kadar ‘Milli Görüş gömleğini çıkardık’ dese de o gömleğin kendisinde izi var, Numan Bey ise hiçbir zaman Milli Görüşçü olmadı. Sonuçta da o noktaya geldi. Oraya makam mevki için mi gidiyor, bilemiyorum ama benim hep söylediğim bir şey vardır; dünyada en acınacak insan idealini yitirmiş, davasını satmış insanlardır, elde ettikleri makam ve mevkiler de sattıkları davanın bedelidir.” 

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