Aile kampında alev dehşeti!

Bursa'nın Mudanya ilçesinde özel kamp alanında yangın çıktı. Kısa sürede ahşap barakalara sıçrayan yangında, 20 baraka kullanılamaz hale geldi.

Güzelyalı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren tatil kampında, elektrik kontağından yangın çıktı.

Ahşap barakalara sıçrayan yangın, bir anda büyüdü. Yangına Mudanya'nın yanısıra Bursa'dan da itfaiye araçları müdahale etti. Bir buçuk saatte kontrol altına alınabilen yangında, ölen ya da yaralanan olmadı.

Ancak yangının sıçradığı 20 baraka tamamen kullanılamaz hale geldi.