Galeriler Videolar
İstanbul 14°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Ahu Tuba’nın büyük onuru

ABD’de eğitim gördüğü üniversitede birinci olan Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik, Başkan Obama’nın davetlisi olarak Beyaz Saray’a gitti.

20 Eylül 2012 Perşembe 16:03
Ahu Tuba’nın büyük onuru

 

Takvim Gazetesi'nden Deniz Bayar'ın haberine göre, Florida Everglades Üniversitesi'nde geçen dönemi birincilikle bitiren Anjelik Calvin birçok yardım faaliyetinde de bulundu. Kanser hastaları, huzurevindeki yaşlılar ve evsizler için çalışan Anjelik Calvin, okulunun puanını da yükseltti.

'SENİ POLİTİKADA GÖRELİM'
Bunun üzerine ABD Başkanı Obama, Everglades Üniversitesi'nin dekanı ile Anjelik'i Beyaz Saray'a davet etti. Geçtiğimiz günlerde Obama'nın davetine katılan Anjelik Calvin, geniş güvenlik önlemlerinin ardından soluğu ABD Başkanı'nın yanında aldı. Anjelik, tavrı ve konuşmalarıyla Obama'nın dikkatini çekti. 

SEVİNÇTEN BAYILDI
Kızının iyi bir eğitim almasını isteyen Ahu Tuğba, varını yoğunu Anjelik için ortaya koydu. Tuğba, kızının Beyaz Saray'a davet edileceğini duyunca sevinçten bayılmıştı.

YARDIM MELEĞİ
Florida Everglades Üniversitesi'nde okuyan Anjelik Calvin, geçen dönemi 100 üzerinden 99.5 not ortalaması ile bitirdi. Anjelik; okuldaki birçok yardım projesinde de öncülük yaptı.

OBAMA'YLA SOHBET ETTİ
ABD Başkanı ile ayaküstü sohbet eden Anjelik, Obama için şunları söyledi: "Her zamanki gibi babacan ve espriliydi. Onunla konuştuğum için çok heyecanlandım. Her şey mucize gibiydi."

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim