Ahu Tuba’nın büyük onuru

Takvim Gazetesi'nden Deniz Bayar'ın haberine göre, Florida Everglades Üniversitesi'nde geçen dönemi birincilikle bitiren Anjelik Calvin birçok yardım faaliyetinde de bulundu. Kanser hastaları, huzurevindeki yaşlılar ve evsizler için çalışan Anjelik Calvin, okulunun puanını da yükseltti.

'SENİ POLİTİKADA GÖRELİM'

Bunun üzerine ABD Başkanı Obama, Everglades Üniversitesi'nin dekanı ile Anjelik'i Beyaz Saray'a davet etti. Geçtiğimiz günlerde Obama'nın davetine katılan Anjelik Calvin, geniş güvenlik önlemlerinin ardından soluğu ABD Başkanı'nın yanında aldı. Anjelik, tavrı ve konuşmalarıyla Obama'nın dikkatini çekti.

SEVİNÇTEN BAYILDI

Kızının iyi bir eğitim almasını isteyen Ahu Tuğba, varını yoğunu Anjelik için ortaya koydu. Tuğba, kızının Beyaz Saray'a davet edileceğini duyunca sevinçten bayılmıştı.

YARDIM MELEĞİ

Florida Everglades Üniversitesi'nde okuyan Anjelik Calvin, geçen dönemi 100 üzerinden 99.5 not ortalaması ile bitirdi. Anjelik; okuldaki birçok yardım projesinde de öncülük yaptı.

OBAMA'YLA SOHBET ETTİ

ABD Başkanı ile ayaküstü sohbet eden Anjelik, Obama için şunları söyledi: "Her zamanki gibi babacan ve espriliydi. Onunla konuştuğum için çok heyecanlandım. Her şey mucize gibiydi."