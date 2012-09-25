Ahmet Özal: Mezardan babam çıkmazsa şaşırmam

Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal Adli Bilimler Uzmanı Prof. Dr. Sevil Atasoy'un hazırlayıp sunduğu Suç ve Delil programında bir soru üzerine "Vehbi Koç'un kemiklerinin çalındığı bir ülkede mezardan babam çıkmazsa şaşırmam" dedi. Ahmet Özal Irak'ın Kuveyt'i işgali sırasında Taha Yasin Ramazan ile Turgut Özal arasında geçen çok önemli bir olayı da izleyicilerle paylaştı.

ÇOK KİBAR AYNI ZAMANDA KAYA GİBİYDİ

Ahmet Özal, Turgut Özal'ın kişiliğine yönelik Sevil Atasoy'un sorusu üzerine şöyle konuştu:

"Babamı bana sorduklarında iki türlü açıklıyorum. İki tane insan vardır. Bir tanesi özel hayatındaki Turgut Özal, son derece iyi niyetli, son derece kibar, herkese yumuşak konuşan bir insandı. İkinci Turgut Özal çok farklıydı. Türkiye Cumhuriyeti'ni ilgilendiren konularda onun gibi sert bir kaya daha göremezdiniz.

SENİ DE SADDAMI DA BAĞDAT'TA ASARIM

Irak, Kuveyt'e girdiği zaman,Taha Yasin Ramazan Türkiye'ye geldi. Babamla görüştü. Saddam'dan mesaj getirdi. O toplantıda sert bir konuşma yaptı. 'Amerikalılarla, Avrupalılarla beraber olursanız Türkiye'yi düşman biliriz' dedi. Bu bir tehditti. Diplomatik bir lisan da değildi. Fakat Turgut Özal o kadar yumuşak olan bir insan, ona şunu söyledi. 'Saddama'a selam söyle benim ülkemin topraklarına eğer yanlışlıkla dahi bir mermi düşerse ben anayasaya göre ordularımın başkomutanıyım ordularımla Irak'a gelirim, Bağdat'a girerim seni ve Saddam'ı şehrin ortasında asarım' dedi. Çok kararlı bir insandı bunu da yapabilecek biriydi.

Programda çok enteresan bir gelişme daha yaşandı. İzleyecilerden biri Ahmert Özal'a Feth-i Kabirde Özal'ın naaşı bulunmazsa ne olur diye sordu. Ahmet Özal'ın cevabı ilginçti

MEZARDAN BABAM ÇIKMAZSA ŞAŞIRMAM

"Bu ülkede rahmetli Vehbi Koç'un cenazesi çalındı.Vehbi Koç gibi bir insanın kemiklerini çaldılar. Ben bu kadar olay yaşadıktan sonra beni hiç şaşırtmaz. Orası tepeliktir.Orada polis var. Ama illa mezarın tepesinden girilecek diye bir şey yok başka yerden de mezar açılabilir. Mezar açıldığında hiç bir şey bulamayabiliriz".

K- Haber