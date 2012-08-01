Ahmet Davutoğlu,Hakan Fidan ile görüştü

Bakan Davutoğlu, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ile görüşeceği Erbil ziyareti öncesi Dışişleri Konutu’nda MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik ile bir araya geldi. Toplantıya Diyarbakır eski milletvekili Haşim Haşimi’nin de katıldığı öğrenildi.