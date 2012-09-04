Ahmet Cömert Turnuvası başlıyor

27. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası yarın (5 Eylül) İstanbul'da başlayacak.





Ataköy'deki Ahmet Cömert Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek turnuvanın Topkapı'daki Cömertler Matbaacılık'ta düzenlenen tanıtım toplantısına, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Numan Güzey, Türkiye Boks Federasyonu Genel Sekreteri Naci Numanoğlu, Ahmet Cömert'in oğlu Atilla Cömert ile kızı Nilgün Cömert katıldı.





Atilla Cömert, gençler kategorisinde yapılacak ve 3 gün sürecek organizasyona 16 ülkeden 200'ün üzerinde boksörün katacağını dile getirdi. Cömert, turnuvanın düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, şöyle konuştu:





''50 yılını boks sporuna vermiş ve bu uğurda görevi başında vefat etmiş bir spor adamımızın adının verildiği bu turnuvada önemli şeyler yapmaya çalıştık. Bu turnuvayı, zaman zaman 40 ülkenin katılımıyla düzenledik. Bu sene ise 16 ülkeden 200'ü aşkın sporcunun katılımıyla yapacağız. Önümüzdeki ay Tayland'da organize edilmesi planlanan Dünya Boks Şampiyonası'nın iptal edilmesine rağmen, katılım yine var. Turnuvamız önümüzdeki yıllarda inşallah daha yoğun katılımla devam edecek. Bu turnuvada emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.''





Numan Güzey de Ahmet Cömert'in bir spor kahramanı olduğunu belirterek, ''Güreş için Vehbi Emre neyse Türk ve dünya boksu için de Ahmet Cömert oydu. Mekanı cennet oldun. Kelimenin tam anlamıyla bir spor kahramanıydı. 27. kez onun adına bu turnuvayı tertip ediyoruz. Böyle büyük insanlar yad edilmeli ve anılmalılar. İnşallah bu turnuva onun ismini ilelebet yaşatacaktır'' diye konuştu.





Naci Numanoğlu ise turnuvayı gelecek yıl büyükler kategorisinde düzenlemek için çalışacaklarını ifade etti.





27. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası'nda müsabakalar, yarın saat 14.00'de başlayacak. Turnuvanın son gününde yapılacak final maçları TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.



