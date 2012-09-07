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Ağrı’daki tenis şöleni sona erdi

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Ağrı'da düzenlenen ''16 Yaş Türkiye Tenis Şampiyonası'' sona erdi.

07 Eylül 2012 Cuma 20:10
Ağrı’daki tenis şöleni sona erdi
Ağrı Tenis ve Yüzme Spor Kulübü'nün evsahipliğinde Vali Lütfi Yiğenoğlu Stadı'nda 3 Eylül'de başlayan 16 Yaş Türkiye Tenis Şampiyonası, final karşılaşmalarıyla sona erdi.

Ağrı Tenis ve Yüzme Spor Kulübü Başkanı Kasım Kaya, düzenlenen ödül töreninde, Ağrı'nın teniste söz sahibi olmaya başladığını belirterek, bu şampiyonayı Ağrı'da ikinci defa düzenlediklerini anımsattı.

Şampiyona kapsamında Türkiye'nin çeşitli illerinden ve kulüplerinden 57 sporcu ile 16 antrenörün katıldığını ifade eden Kaya, şunları kaydetti:

''Ağrı'da tenisin gelişiminin nasıl bir hız kazandığını yaptığımız organizasyonlarla gösterdik. Ağrı teniste marka şehir olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Şampiyonaya Ağrı Tenis ve Yüzme Kulübü'nden 6 sporcumuz katıldı. Bu da bizim için ayrı bir gurur vesilesidir. Daha önce Ağrı'yı temsil eden bir kulüp yoktu. Fakat şu anda Ağrı Tenis Kulübü erkeklerde 1. Lig'de, bayanlarda ise 2. Lig'de mücadelesini sürdürüyor. 16 Yaş Türkiye Tenis Şampiyonası'nı Ağrı'da düzenlenmesinde katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum.''

Müsabakalarda dereceye girenlere protokol üyeleri tarafından kupaları verildi.

16 Yaş Türkiye Tenis Şampiyonası'nda dereceye girenler şunlar:
 
Tek erkekler

1. Can Öztüzün

2. Yiğitcan Çömlek

Çift erkekler

1. Yiğitcan Çömlek-Berk Mircea İliescu

2. Egehan Sertkaya-Can Derman

Tek bayanlar

1. Gülben Güldaş

2. Ayşenur Durmuş

Çift bayanlar

1. Gülben Güldaş-Sena Lara Nural

2. Elif Tuğrul-Ayşenur Durmuş
 
 

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