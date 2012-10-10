Ağrı Dağı'nda jandarmaya bombalı tuzak

Olay, bugün saat 08.30 sıralarında Iğdır kent merkezine 16 kilometre uzaklıkta Ağrı Dağı’nın deniz seviyesinden 2 bin metre yüksekliğinde dağlık bölgede meydana geldi.

Teröristler, Iğdır’dan, zırhlı araçla Korhan Yaylası’ndaki jandarma karakoluna erzak götüren jandarmalara bombalı tuzak kurdu. Ancak askerler yol kenarında yeni kazılan yeri görünce, tuzağı fark etti. Bomba eğitimi verilen köpeğin yardımıyla buraya patlayıcının yerleştirildiği belirlenince sinyal kesici ’Jammer’ devreye sokuldu.

Askeri aracın geçişi sırasında bombayı patlatamayan teröristler, roketatar ve uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Saldırıda zırhlı araç isabet almazken, inen askerler teröristlere anında karşılık verdi bu arada araç manevra yaparken devrildi.

Çıkan çatışmada yakında meşeliğe kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için Özel Harekat timlerinin de katıldığı operasyon başlatıldı. Ağrı’dan da teröristlerin tuzakladığı bombayı etkisiz hale getirmek üzere bomba uzman ekipleri sevk edildi.

DHA