Ağrı'da trafik kazası: 2 ölü

Patnos ilçesinde Yalçınkaya Yatılı Bölge Okulu'na ait minibüsün, yüksek gerilim hattı direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada, araçta bulunan okulda görevli memur ile kantin işletmecisi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yalçınkaya köyünden ilçe merkezine giden Fehim Sarıkaya (45) yönetimindeki 04 P 0175 resmi plakalı Yalçınkaya Yatılı Bölge Okulu'na ait minibüs, Patnos Çevre yolunda havanın sisli olması nedeniyle kontrolden çıkarak, önce yol kenarındaki yüksek gerilim hattı direğine çarptı, ardından istinat duvarından tali yola düştü.

Kazada, okulda memur olarak görev yaptığı öğrenilen ve minibüsü kullanan Sarıkaya ile beraberindeki kantin işletmecisi Murat Satılmış (38), ağır şekilde yaralandı.

Ambulanslarla Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, burada yaşamını yitirdi.