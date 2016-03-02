Ağrı'da 8 Mart yürüyüşünde terör propagandası

Ağrı'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği olarak düzenlenen yürüyüşte, terör örgütü PKK'nın renklerini simgeleyen bez parçası açan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ağrı Belediyesi ve HDP Ağrı İl Örgütünce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği olarak yürüyüş düzenlendi.

Belediye İş Merkezi ile Dörtyol Kavşağı arasında düzenlenen yürüyüşte, grup içinde yer alan A.T. ve Ü.T, terör örgütü PKK'nın renklerini simgeleyen bez parçası açtı.

Yürüyüşte görev yapan Ağrı Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, söz konusu iki şüpheliyi "terör örgütü propogandası yapmak" suçundan gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Ağrı Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.