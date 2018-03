Ağaoğlu şampiyonların evlerini teslim etti

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, 2012 Londra Olimpiyat Oyunları’nda ülkemizi başarıyla temsil ederek madalya kazanan sporcularımızın her birine Ağaoğlu My Town Ispartakule Projesinden birer ev hediye etti. Sporculara evleri, Ağaoğlu Şirketler Grubu’nun Ataşehir’deki merkezinde 6 Eylül Perşembe günü düzenlenen yemekte takdim edildi.



Yemekte sporcularımızın antrenörleri ile birlikte, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ve Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Bekir Çeker’de hazır bulundular. Ali Ağaoğlu, Türkiye’ye madalya gururu yaşatan sporculara evlerinin anahtarlarını teslim ederken antrenörlere ve federasyon başkanlarına da birer teşekkür sertifikası sundu.



Spora desteğimiz sürecek…



Sporcularımızın kazandıkları madalyalarla çok önemli bir başarıya imza attıklarını belirten Ali Ağaoğlu, “Bize bu sevinci yaşatan sporcularımız ile ne kadar gurur duysak azdır. Özellikle, millet olarak birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeye ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde, ülkemizi uluslararası platformda başarıyla temsil ederek bayrağımızı gururla dalgalandırıp milli marşımızı söyleten sporcularımız hepimizi onurlandırmıştır. Bu haklı gururu yaşatan sporcularımızın başarılarını kutlamak ve kendilerine milletimiz adına teşekkür etmek için ev hediye ediyoruz. Sporcularımızın başarılarını sürdüreceklerine ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceklerine inanıyorum.” dedi.



Spora her zaman destek olduklarının altını çizen Ali Ağaoğlu, spor ülke tanıtımımızda çok önemli rol oynadığını ifade etti. Ağaoğlu ayrıca; “Ülkemizi uluslararası arena da başarıyla temsil eden birçok sporcumuza bugüne kadar pek çok destekte bulunduk ve destek vermeye de devam edeceğiz “dedi.



Ağaoğlu’ndan sonra sözü alan Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Yard. Doç. Metin Şahin, Bu teşviğin büyük bir motivasyon olduğunu dile getirdi. Olimpiyatların dünyanın en büyük spor organizasyonu olduğunu ifade eden Işık, “Ali Ağaoğlu gibi değerli bir işadamının sporcularımıza verdiği evler tüm sporcularımıza büyük bir motivasyon ve teşvik kaynağı olacak” dedi. Taekwondo Federasyonu Başkanı Işık, Ali Ağaoğlu’na milli takım eşofmanı ve dobok hediye etti.



Etkinliğe katılan Güreş Federasyonu Başkanı Bekir Çeker ise sözlerine, Ağaoğlu’na Türk spor camiasının zirvesinde olan ekipleri bir araya getirdiği için teşekkür ederek başladı. Çeker sözlerine şöyle devam etti: “Daha önceki dönemlerde de Türk sporunda başarılı olmuş kardeşlerimize teşvik ve geleceğe yatırım amacıyla birçok ödül verdiğinizi biliyoruz. Olimpiyatlarda da başarılı olan sporcularımıza ödül vererek sporcularımıza verdiğiniz desteği göstermiş oldunuz. Bu katkılar ülkeye verilmiş olan katkılardır. Bu sebeple bu tür desteklerin sizin gibi iş adamlarına da örnek olmasını diliyorum.”



Olimpiyatlarda 1500 metre kategorisinde altın madalya kazanan sporcumuz Aslı Çakır Alptekin ise Ağaoğlu’nun verdiği ödüllerin hem kendileri hem de gelecek nesil sporcular için çok motive edici olduğunu söyledi. Özel kurum ve kuruluş olarak kendilerine verilen ödüller için çok teşekkür eden Alptekin, böylesi bir girişimin gelecekte de devam etmesini umduklarını ifade etti.



Şampiyonlara Müjdeli Bir Haber Daha…



Şampiyon sporcuları ofisinde ağırlayan Ali Ağaoğlu, merakla beklenen Türkiye’nin en büyük gayrimenkul projesi Maslak projesini de ilk kez şampiyon sporcularla paylaştı. Önümüzdeki günlerde görücüye çıkacak olan Maslak projesi şampiyonların büyük beğenisini kazandı. Ali Ağaoğlu, bundan sonra şampiyon olacak sporculara, lansmanını önümüzdeki ay gerçekleştireceği Ağaoğlu Maslak’tan ev vereceğini açıkladı.