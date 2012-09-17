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Ağaoğlu Maslak'ta rekor satış

Ağaoğlu İnşaat, Maslak projesinde ilk günde 500'e yakın satış yaptı.

17 Eylül 2012 Pazartesi 09:50
Ağaoğlu Maslak'ta rekor satış

 Hedefin bir ayda 3 bin satış olduğunu söyleyen Ali Ağaoğlu, 1453 adını taşıyan projeyle Fatih Sultan Mehmet gibi İstanbul'a çağ atlatacaklarını söyledi.

Ağaoğlu İnşaat, Maslak'ta hayata geçireceği ve toplam 4 bin 800 daireden oluşan Maslak 1453 projesinin ilk etabını oluşturan My Home Maslak'ı dün ön satışa çıkardı. Gayrimenkul sektöründe durgunluğun yaşandığı dönemde satışa çıkan projeye gelen talep sektöre de moral oldu. Sabah'ın haberine göre Ağaoğlu, satışa çıktığı ilk gün projede 500'e yakın konut satıldı. Pazar gününe denk gelen ilk satış günü müşteriler erken saatlerden itibaren projenin dört satış ofisini doldurdu. Sıra numaralarına göre işlem yapılan uygulamalarda akşama kadar ofiste bekleyip görüşme yapamadan gidenler de oldu. Bugün açılan okullar öncesinde pek çok aile çocuklarıyla birlikte satış ofisini doldurdu. Ön talep bir hafta boyunca devam edecek. Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, "Dün akşama kadar 500'e yakın dairenin satış sözleşmesini imzaladık. Bir ayda 3 bin daire satarız" dedi.

DUBAİ'DE ŞOV YAPACAK
Maslak projesi için Mütekabiliyet Yasası sonrasında Körfez bölgesi ağırlıklı olmak üzere yabancı yatırımcıları da hedefleyen Ağaoğlu, projeyi 1-4 Ekim tarihleri arasında Dubai'de gerçekleşecek CityScape projesinde tüm dünyaya tanıtacak. Ağaoğlu, projenin yüzde 25'ini Dubai'de yapacakları tanıtımla yabancılara satmayı hedeflediklerini kaydetti. "Dubai'ye gövde gösterisi yapmaya gidiyoruz" diyen Ağaoğlu, "Bu sene Dubai'deki fuara iddialı gidiyoruz. Gidiyorsan firmandan çok ülkein tanıtımını yapacaksın. Biz de bu misyonla gidiyoruz. Türkiye'yi iddialı bir şekilde orada tanıtırsak o müşteriler zaten İstanbul'a gelir, bizi bulur" diye konuştu. Ağaoğlu İnşaat Genel Müdürü Hasan Rahvalı, mütekabiliyetten sonra yabancılara 200 milyon dolarlık satış yaptıklarını bu rakamı 400 milyon dolara çıkarmak için de görüşmelerinin devam ettiğini söylemişti.

269 BİN TL'DEN BAŞLIYOR
üç kulede 786 daireden oluşan projede fiyatlar 269 bin TL'den başlayarak 1 milyon 256 bin TL'ye kadar çıkıyor. Projede 1+0 ile 4+1 loft arasında değişen daire seçenekleri bulunuyor. Ağaoğlu Maslak denilen projenin adının Ağaoğlu Maslak 1453 olması da dikkat çekti. Ali Ağaoğlu, "Projenin içinde 1453 metre alışveriş caddesi var. Adı buradan geliyor Fatih nasıl 1453'te İstanbul'u aldığında bir çağ atlattıysa biz de bu projeyle İstanbul'a çağ atlatacağız" dedi
 

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