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'Afyon'daki bombalar Suriye'ye gidecekti'

CHP’den, Afyonkarahisar’daki mühimmat deposunda meydana gelen patlamaya ilişkin bir iddia daha geldi: O bombaların Suriyeli muhaliflere gönderileceği duyumu alındı, Bakan’a sorulacak.

12 Eylül 2012 Çarşamba 11:45
'Afyon'daki bombalar Suriye'ye gidecekti'

 

Afyonkarahisar'da 25 askerin şehit olduğu patlamanın nedenine ilişkin bilinmezlik ve tartışmalar sürerken, CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray bir iddia ortaya attı.

Çıray, Twitter hesabında, partisinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'sabotaj' dediği olayda patlayan bombaların, Suriyeli muhaliflere gönderileceği duyumu aldığını yazdı.

Çıray, konuyu hafta başında Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'a önerge ile soracağını kaydetti.

 

Çıray Twitter hesabından şunları yazdı:
"Çok önemli ve emin kaynaktan Afyon'daki patlama ile ilgili bir bilgi aldım ve bunu Pzt. günü bir önerge ile Milli Savunma Bakanına soracağım.

Aldığım bilgiye göre TSK'nın elinde bulunan 1936-37 Amerikan tipi elbombalarını gizlice Suriyeli muhaliflere gönderiyorlardı.

Sayımın gece yapılmasının ve askerlerin acemi kısa dönem erlerden seçilmesinin nedeni bu sevkiyatları gizli tutma amacına yönelikmiş.

CHP milletvekillerini hazırlıksız olarak Apaydın kampına almamalarının nedeni orada karşılaşacakları bu tür silâhlarla da ilgiliymiş.

Bunları burada yazmamın nedeni bu olayı Türk milleti ile birlikte şeffaf bir şekilde takip etme isteğimdir. Yoksa medya prangalı..

Anayasal görevlerini yapmakta olan evlâtlarımızın şehit olmalarının gerçek nedenlerini bilmek ailelerinin ve Türk milletinin hakkıdır."

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