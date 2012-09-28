Afyon'da Albay ve Üsteğmen de tutuklandı!

Afyonkarahisar'da meydana gelen ve 25 askerin şehit olduğu mühimmat deposundaki patlama ile ilgili olarak 'taksirle ölüme neden olmak' suçlamasıyla Askeri Mahkemeye sevk edilen ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Kıdemli Albay V.Ö. ile Üsteğmen T.A., yapılan itiraz üzerine yeniden çıkarıldıkları askeri mahkeme tarafından tutuklandı. Aynı olayda Binbaşı A.D. daha önce tutuklanmıştı.

Askeri savcılık yaptığı soruşturma sonucunda 14 Eylül 2012 tarihinde 500'üncü İstikam Ana Depo Komutanlığı 4'üncü Mühimmat Bölge Komutanı Kıdemli Albay V.Ö., Bölük Komutanı Binbaşı A.D. ile Üsteğmen T.A.'yı, tutuklanmaları istemiyle Eskişehir'deki 1'inci Hava Kuvveti Komutanlığı Askeri Mahkemesi'ne sevk etmişti. Askeri Mahkeme 3 subaydan Bölük Komutanı Binbaşı A.D.'nin tutuklanmasına, 4'üncü Mühimmat Bölge Komutanı Kıdemli Albay V.Ö. ile patlamadan kıl payı kurtulduğu belirtilen Üsteğmen T.A.'nın ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar vermişti. Tutuklanan Binbaşı A.D., Eskişehir'deki Askeri Cezaevi'ne konuldu.

SERBEST KALANLAR İÇİN İTİRAZDA BULUNULDU

Alınan bilgilere göre askeri savcılık Albay V.Ö. ile Üsteğmen T.A.'nın serbest kalmasına bir üst mahkeme olan Gölcük Donanma Komutanlığı'ndaki askeri mahkemeye itirazda bulundu. Gölcük'teki Askeri Mahkeme'nin de Albay V.Ö. ile Üsteğmen T.A.'nın yeniden yargılanmalarını istemeleri üzerine 2 subay dün Eskişehir 1'inci Hava Kuvveti Komutanlığı'ndaki Askeri Mahkeme'ye yeniden çıkartıldı.

TUTUKLANDILAR

Yaklaşık 6 saat süren duruşmada Albay V.Ö. ile Üsteğmen T.A.'nın daha önce verdikleri ifadelerini tekrarladıkları öğrenildi. Eskişehir Askeri Mahkemesi, 14 Eylül 2/012 tarihinde serbest bıraktığı Kıdemli Albay V.Ö. ile Üsteğmen T.A.'ın bu kez tutuklanmasına karar verdi. 2 subay Eskişehir Askeri Cezaevi'ne konuldu.

Aynı olayla ilgili olan Binbaşı A.D. ise 14 Eylül 2012 tarihinde tutuklanarak aynı cezaevine konulmuş. 3 subay ilk duruşmada verdikleri ifadelerinde 248 ton el bombası ile 360 ton 175 milimetrelik merminin 2 depoya istiflendiğini anlatıp, 5 depoya sığacak mühimmatın 2 depoya sığdırılmaya çalışıldığını söyledikleri belirtilmişti.

DHA