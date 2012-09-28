Galeriler Videolar
İstanbul 15°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.485
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3445
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Afyon'da Albay ve Üsteğmen de tutuklandı!

Afyonkarahisar'daki patlama soruşturmasında serbest kalan Albay ve Üsteğmen de tutuklandı.

28 Eylül 2012 Cuma 09:20
Afyon'da Albay ve Üsteğmen de tutuklandı!

Afyonkarahisar'da meydana gelen ve 25 askerin şehit olduğu mühimmat deposundaki patlama ile ilgili olarak 'taksirle ölüme neden olmak' suçlamasıyla Askeri Mahkemeye sevk edilen ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Kıdemli Albay V.Ö. ile Üsteğmen T.A., yapılan itiraz üzerine yeniden çıkarıldıkları askeri mahkeme tarafından tutuklandı. Aynı olayda Binbaşı A.D. daha önce tutuklanmıştı.

Askeri savcılık yaptığı soruşturma sonucunda 14 Eylül 2012 tarihinde 500'üncü İstikam Ana Depo Komutanlığı 4'üncü Mühimmat Bölge Komutanı Kıdemli Albay V.Ö., Bölük Komutanı Binbaşı A.D. ile Üsteğmen T.A.'yı, tutuklanmaları istemiyle Eskişehir'deki 1'inci Hava Kuvveti Komutanlığı Askeri Mahkemesi'ne sevk etmişti. Askeri Mahkeme 3 subaydan Bölük Komutanı Binbaşı A.D.'nin tutuklanmasına, 4'üncü Mühimmat Bölge Komutanı Kıdemli Albay V.Ö. ile patlamadan kıl payı kurtulduğu belirtilen Üsteğmen T.A.'nın ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar vermişti. Tutuklanan Binbaşı A.D., Eskişehir'deki Askeri Cezaevi'ne konuldu.

SERBEST KALANLAR İÇİN İTİRAZDA BULUNULDU

Alınan bilgilere göre askeri savcılık Albay V.Ö. ile Üsteğmen T.A.'nın serbest kalmasına bir üst mahkeme olan Gölcük Donanma Komutanlığı'ndaki askeri mahkemeye itirazda bulundu. Gölcük'teki Askeri Mahkeme'nin de Albay V.Ö. ile Üsteğmen T.A.'nın yeniden yargılanmalarını istemeleri üzerine 2 subay dün Eskişehir 1'inci Hava Kuvveti Komutanlığı'ndaki Askeri Mahkeme'ye yeniden çıkartıldı.

TUTUKLANDILAR

Yaklaşık 6 saat süren duruşmada Albay V.Ö. ile Üsteğmen T.A.'nın daha önce verdikleri ifadelerini tekrarladıkları öğrenildi. Eskişehir Askeri Mahkemesi, 14 Eylül 2/012 tarihinde serbest bıraktığı Kıdemli Albay V.Ö. ile Üsteğmen T.A.'ın bu kez tutuklanmasına karar verdi. 2 subay Eskişehir Askeri Cezaevi'ne konuldu.

Aynı olayla ilgili olan Binbaşı A.D. ise 14 Eylül 2012 tarihinde tutuklanarak aynı cezaevine konulmuş. 3 subay ilk duruşmada verdikleri ifadelerinde 248 ton el bombası ile 360 ton 175 milimetrelik merminin 2 depoya istiflendiğini anlatıp, 5 depoya sığacak mühimmatın 2 depoya sığdırılmaya çalışıldığını söyledikleri belirtilmişti.

DHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim