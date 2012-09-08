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Afyon Valisi ’Gitmiyorum’ dedi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’e valilik ziyaretinde satranç takımı ve kilim armağan etmesiyle bir anda Türkiye’nin gündemine yerleşen Afyon Valisi İrfan Balkanlıoğlu’ndan flaş karar.

08 Eylül 2012 Cumartesi 20:30
Afyon Valisi ’Gitmiyorum’ dedi

Afyonkarahisar Belediyesi Çevre Hizmetleri Birliği tarafından Makedonya, Arnavutluk, Karadağ, Bosna Hersek ve Kosova’yı kapsayan 1 haftalık programa katılacak olan Afyonkarahisar Valisi İrfan Balkanlıoğlu ile Belediye Başkanı Ak Parti’li Burhanettin Çoban, geziye katılmayacaklarını açıkladı.

Afyonkarahisar Valiliği Özel Kalem Müdürü Metehan Zengin, Vali Balkanlıoğlu’nun geziye katılmayacağını daha önce birlik yönetimine duyurduğunu söyledi.

"VATANDAŞLARIMIZIN YARALARINI SARACAĞIZ"

Belediye Başkanı ve Çevre Hizmetleri Birliği Başkanı Burhanettin Çoban ise programın resmi bir gezi olduğunu ve yaklaşık 2 ay önce planlandığını kaydetti. Gezinin 9 Eylül pazar günü başlayacağını ve 15 Eylül’de sona ereceğini belirten Başkan Çoban, "Geziye, belediye meclis üyeleri ve İl Genel Meclis Başkanı Salih Sel katılacak. Resmi bir gezi. Ancak cephanelikte yaşanan patlama sonrasında programa katılmama kararı aldım. Bu konuda olaydan etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını saracağız. Ancak yine 10’a yakın meclis üyemiz Balkan ülkelerini kapsayan bu programa katılacak" dedi.


 

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