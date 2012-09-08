Afyon Valisi ağızları açık bıraktı

Sitede valinin Org. Özel'e takdim ettiği hediyelerin fotoğrafları ve bilgileri yer aldı. Sitede şu açıklama yer aldı: Karşılıklı bilgi alış verişinin yapıldığı ziyarette Vali Balkanlıoğlu, Afyonkarahisar hakkında bilgiler verdiği Orgeneral Necdet Özel'e ziyaretinin anısına Afyon mermerinden yapılmış bir satranç takımı, el dokuması Bayat kilimi ve üzerinde Kurtuluş Savaşı'nın simgelerinden olan Utku Anıtı figürünün bulunduğu plaket takdim etti.

Bu olayın ardından konuştuğumuz Vali Balkanlıoğlu şoke eden açıklamalar yaptı. Tepkilere anlam veremediğini söyleyen Vali İrfanlıoğlu yaşanan olayda acının tarifsiz olduğunu ancak hayatın da devam ettiğini belirterek hediye olayını AKŞAM'A açıkladı:

YOKSULA GELİR KAPISI

Ziyaretimize gelen tanıtım potansiyeli olan popüler kişilere yöre halkına ekonomik katkı için lokum, sucuk gibi ürünlerden hediye ediyoruz. Amacımız tanıtım yapıp yöredeki yoksul insanlara gelir kapısı sağlamak. Genelkurmay Başkanı gibi popüler bir isim gelmiş. Küçük maddi değeri olmayan bir hediye verdik. Genelkurmay Başkanımız çevresi olan bir insan. Bir yere o kilimi koysa, biri de 'Nereden aldınız' diye sorup Afyon'a gelip satın alsa fakir insanlar nasiplenecek. Emrivaki yapıp eline tutuşturmuşuz. Hayır mı diyecekti. Hayat devam ediyor. Bir acımız varken buna ara mı verelim?'



Her şey ortada

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, patlamanın meydana geldiği mühimmat deposunun bulunduğu Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası'nda incelemelerde bulundu.

Özel, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu ile patlamanın meydana geldiği kışlada 1 saat 50 dakika kaldı. Özel ardından valiliğe bu sırada gazetecilerin soruları üzerine 'Konuşmak istemiyorum. Her şey ortada' şeklinde cevap verdi.

