Afyon Şehitlerimize hüzünlü veda!

Basın mensuplarının alınmadığı törene; şehitlerin yakınlarının yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Murat Bilgel, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mehmet Erten ile üst düzey komutanlar katıldı.



Afyonkarahisar'daki patlamada şehit olan askerlerin adli tıptaki kimlik tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından, 24 askerin cenazesi dün GATA'ya getirilmişti. Sabah saat 09.00 sıralarında GATA'da askeri tören düzenlendi. Törenin ardından, Türk bayrağına sarılı şehit cenazeleri, ambulanslarla ve askeri cenaze araçlarıyla GATA'dan çıkarıldı.



Memleketlerine gönderilmek üzere yola çıkarılan şehit askerlerden 13'ü, Etimesgut Askeri Havalimanı'na, 5'i Güvercinlik Askeri Havalimanı'na götürüldü. 4 asker ise karayoluyla memleketlerine gönderildi. İki şehidin cenazesi de Ankara'da toprağa verilecek.