Afyon patlaması için şok iddia!

DSP lideri Türker, Demokratik Sol Parti'nin Etimesgut İlçe Örgütü'nün yeni binasının açılışına yaptığı konuşmada gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Türker, DSP'nin merhum lideri Bülent Ecevit'in 2002 yılında Irak savaşına 'hayır' dediği için parti içinde çalkantı başlatıldığını ve bazı milletvekillerinin 9' lar adı altında hareket ederek Ecevit'in hedef alınmasıyla birlikte DSP'de bölünmenin ilk adımının atıldığını belirtti. DSP lideri, Başbakan Erdoğan'ın da bugün aynı duruma düşmekten korktuğunu savunarak, "Ecevit hayır deyince ABD'ye koşup Irak'ın işgaline izin vereceklerinin sinyalini verdi, biz buna Bülent Ecevit Sendromu diyoruz" dedi. Türker ayrıca, Suriye tarafından düşürülen jetin Ruslara ait yeni nesil füze ile düşürüldüğüne ilişkin iddiasını Genelkurmayı'nda teyit ettiğini ileri sürdü.

AFYONKARAHİSAR'DAKİ PATLAMA

DSP lideri Türker yaptığı konuşmada, Afyonkarahisar'da 25 askerin şehit olduğu patlamayla ilgili önemli bir iddiada bulunarak," Oradaki bombalar Suriye sınırına sevk edilmek üzere hazırlanırken ve bir ajan marifetiyle patlatıldı" dedi.

DHA