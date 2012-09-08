Askerlerin geçmişi tek tek incelenecek !

Askeri birlikte incelemelerde bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’in talimatıyla Genelkurmay Başkanlığı da İdari Tahkikat Heyeti kurdu. Soruşturma kapsamında şehit askerlerin tüm geçmişleri didik didik araştırılacak.

Uzmanlardan oluşan heyet, olayla ilgili ön raporu incelemeye başladı. Heyet, ön rapordan sonra olayın meydana geliş şekli, emir komuta zinciri ile teknik boyutta herhangi bir eksiklik veya göreve itaatsizlik olup olmadığı da dahil olmak üzere ayrıntılı bir rapor isteyecek.

KIŞLA KOMUTANI AÇIĞA ALINABİLİR

Ayrıntılı rapordan sonra tahkikat heyeti kendi değerlendirmesini yapacak. Bundan sonra olayı askeri mahkemeye taşıması ve bu kapsamda cephanelikten, tasnif ve depolamadan sorumlu askeri yetkililer hakkında dava açması bekleniyor. Kışla komutanı ve ilgili komutanların açığa alınabileceği de belirtildi.

YAZIŞMA VE TELEFON DÖKÜMÜNE BAKILIYOR

Hürriyet gazetesinin haberine göre, kışlada yürütülen soruşturma kapsamında hem askeri hem sivil savcılık, yaralanan ve birlikte bulunan tüm askerlerin ifadesini aldı. Savcılık ve polis, birlikte bulunan tüm askerlerin geçmişe dönük yaşantıları hakkında araştırma yapıyor. Çok gizli yürütülen soruşturma kapsamında askerlerin yaşadıkları şehirler, yazışmaları, cep telefonu görüşmelerinin dökümleri tek tek incelenecek. Ön inceleme sonrası olayda ihmal varsa Eskişehir’deki askeri savcılık soruşturmayı yürütecek. Ancak sabotaj olduğuna ilişkin deliller bulunursa soruşturma, İzmir Bölge Ağır Ceza Mahkemesi eliyle sürdürülecek.

HER ASKER İÇİN AYRI AYRI DAVA

Emekli Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Bekir Selçuk, sivil veya askeri savcılığın kusuru görülen sorumlu komutanlar hakkında şehit her asker için ayrı ayrı “dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet” suçundan haklarında davalar açabileceğini söyledi.