Galeriler Videolar
İstanbul 12°
parçalı bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Askerlerin geçmişi tek tek incelenecek !

Afyonkarahisar, Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası’nda, 25 askerin şehit olduğu patlamayı Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı ve askeri savcılık adli yönden, Genelkurmay ve Milli Savunma Bakanlığı idari yönden soruşturuyor.

08 Eylül 2012 Cumartesi 10:23
Askerlerin geçmişi tek tek incelenecek !

 

Askeri birlikte incelemelerde bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’in talimatıyla Genelkurmay Başkanlığı da İdari Tahkikat Heyeti kurdu. Soruşturma kapsamında şehit askerlerin tüm geçmişleri didik didik araştırılacak.

Uzmanlardan oluşan heyet, olayla ilgili ön raporu incelemeye başladı. Heyet, ön rapordan sonra olayın meydana geliş şekli, emir komuta zinciri ile teknik boyutta herhangi bir eksiklik veya göreve itaatsizlik olup olmadığı da dahil olmak üzere ayrıntılı bir rapor isteyecek.

KIŞLA KOMUTANI AÇIĞA ALINABİLİR
Ayrıntılı rapordan sonra tahkikat heyeti kendi değerlendirmesini yapacak. Bundan sonra olayı askeri mahkemeye taşıması ve bu kapsamda cephanelikten, tasnif ve depolamadan sorumlu askeri yetkililer hakkında dava açması bekleniyor. Kışla komutanı ve ilgili komutanların açığa alınabileceği de belirtildi.

YAZIŞMA VE TELEFON DÖKÜMÜNE BAKILIYOR
Hürriyet gazetesinin haberine göre, kışlada yürütülen soruşturma kapsamında hem askeri hem sivil savcılık, yaralanan ve birlikte bulunan tüm askerlerin ifadesini aldı. Savcılık ve polis, birlikte bulunan tüm askerlerin geçmişe dönük yaşantıları hakkında araştırma yapıyor. Çok gizli yürütülen soruşturma kapsamında askerlerin yaşadıkları şehirler, yazışmaları, cep telefonu görüşmelerinin dökümleri tek tek incelenecek. Ön inceleme sonrası olayda ihmal varsa Eskişehir’deki askeri savcılık soruşturmayı yürütecek. Ancak sabotaj olduğuna ilişkin deliller bulunursa soruşturma, İzmir Bölge Ağır Ceza Mahkemesi eliyle sürdürülecek.

HER ASKER İÇİN AYRI AYRI DAVA
Emekli Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Bekir Selçuk, sivil veya askeri savcılığın kusuru görülen sorumlu komutanlar hakkında şehit her asker için ayrı ayrı “dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet” suçundan haklarında davalar açabileceğini söyledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim