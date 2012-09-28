Afyon'daki patlamaya 2 tutuklama daha

Gölcük Donanma Komuanlığı'nın yaptığı itiraz üzerine dün olağanüstü toplanan Eskişehir Askeri Mahkemesi, tutuksuz yargılanan mühimmat komutanı Albay Veysel Ö. ile üsteğmen Tarık A.'nın da tutuklanmasına karar verdi. Olayla ilgili tutuklanan rütbeli sayısı 3'e yükselirken, Veysel Ö. ve Tarık A.'nın daha önce verdikleri ifadelerin benzerini dün yeniden tekrarladıkları öğrenildi.

Soruşturmaya göre Susurluk'tan Afyon'a 248 ton el bombası, 360 ton 175 milimetrelik obüs mermisinin gönderildiği ve tüm mühimmatın beş depoya konulması gerekirken iki depoya istif edildiği iddia edilmişti. Bu iddialar üzerine üç subay, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak" iddiasıyla tutuklandılar