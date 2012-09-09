Afrikalı futbolcular düğünde halay çekti

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2. Grup'ta mücadele eden Hakkari Zapspor'un Kamerun ve Mali'den transfer ettiği Aime Ojamen ile Salifou Dembele, kente ayak uydurmaya çalışıyor.





Teknik Direktör Mecit Tekin ile Gazi Mahallesi'nde yapılan kır düğününe katılan siyahi futbolculara, Hakkarililer yakın ilgi gösterdi.





Düğünde, kendi dillerinde şarkı söyleyip yöresel kıyafetli davetlilerle halay çeken futbolcular, doyasıya eğlendi.





Ojamen ve Dembele, gazetecilere yaptıkları açıklamada, Hakkari'de düğün törenine katılmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, ''Burada kendi dilimizde şarkı söyledik. Bundan sonra katılacağımız düğünlere daha iyi hazırlanıp güzel şarkılar söyleyeceğiz'' dediler.





Davetlilerden Abdullah Bor ise Zapspor'a yeni transfer olan siyahi futbolcuları düğünde görünce şaşkınlık yaşadıklarını bildirerek, ''Futbolcular hem kendi dillerinde şarkı söyledi hem de bizimle halay çekip eğlendi. Düğünümüze katılarak bizi yalnız bırakmayan futbolculara teşekkür ediyorum'' diye konuştu.











