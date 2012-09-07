Afrika’da heyecan başlıyor

Afrika Kupası heyecanı play-off karşılaşmaları ile başlıyor. Elemelerin tamamlanmasının ardından 20 Ocak'ta başlayacak olan turnuva, 10 Şubat'ta son bulacak. Sık sık eleştirilen Afrika Kupası tartışmaları da artık azalacak. 4 yılda bir düzenlenecek olan Afrika Kupası, takımları her yıl sıkıntıya sokmayacak.





Cumartesi günü Emmanuel Eboue'nin ekibi Fildişi Sahili ile Moussa Sow'un takımı Senegal kozlarını paylaşacak. Ülkemiz futbolunu yakından ilgilendiren bu zorlu mücadele rövanş sonunda bir tarafı gruplara yollayacak; diğer taraf ise İstanbul'da kalacak.





Fildişi Sahili'nin Afrika Kupası'na katılması sonucu darbe alacak olan iki ekip Trabzonspor ve Orduspor! Kadrosunda Sol Bamba ve Didier Zokora'yı bulunduran Bordo-Mavililer, Fildişi'nin grublara kalması halinde iki önemli oyuncusunu kaybedecek. Bir diğer Karadeniz temsilcisi Orduspor ise yaklaşık 1 ay boyunca Jean-Jacques Gosso'dan faydalanamayacak.





Kasımpaşa golcü oyuncusu Kalu Uche ile kısa bir süre vedalaşacak olurken, Galatasaray Nordin Amrabat'a; Bursaspor da Michael Basser ile ayrı düşecek.