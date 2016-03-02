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Afganistan Türk Dostluk Haftası etkinlikleri

Afganistan Türk Dostluk Haftası etkinlikleri

02 Mart 2016 Çarşamba 16:57
Afganistan Türk Dostluk Haftası etkinlikleri

Türkiye ve Afganistan arasında 1 Mart 1921'de başlayan diplomatik ilişkilere atfen düzenlenen Türk-Afgan Dostluk Haftası etkinlikleri, "İtidal, Hoşgörü ve Barış Dini İslam" paneliyle devam etti.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliğinin ev sahipliğini yaptığı panele, Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Ali Sait Akın, Afganistan Hac ve Evkaf Bakanı Faiz Muhammed Osmani, eski Eğitim Bakanı Faruk Vardak, eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai'nin başdanışmanı Nematullah Şahrani, milletvekilleri ve din alimleri katıldı.

Büyükelçi Akın, panelin açılış konuşmasında, Müslüman ülkelerdeki sıkıntılara değinerek, İslam dininin barış ve huzur dini olduğunu söyledi.

Afgan halkının kahramanlığından da bahseden Akın, Afganların tarih boyunca İslam'a büyük hizmetlerde bulunduğunu, bundan sonra da güçlenerek hizmet edeceğini belirtti.

Afganistan Hac ve Evkaf Bakanı Osmani de Türkiye'de din ayrımcılığının olmadığını, bu nedenle de gün geçtikçe her yönden geliştiğini kaydetti.

Afganistan'ın da Türkiye'yi örnek alması gerektiğinin altını çizen Osmani, 'Terörle, aşırılıkla sadece kendimize zarar veririz. İslam'da insanlara eziyet etmek yoktur' dedi.

Bakan Osmani, Afganistan'ın barışa çok fazla ihtiyacının olduğunu da sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeCumhurbaşkanıHuzurAfganistanAli SaitKabilHamid Karzai
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