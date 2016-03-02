Afganistan'da Hindistan Başkonsolosluğuna saldırı

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad'da Hindistan Başkonsolosluğuna yönelik intihar saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti.

Nangarhar Emniyet Müdürü Fazel Ahmad Şirzad, dört saldırgandan birinin otomobile yerleştirdiği bombayı konsolosluk kapısında patlattığını, ardından 3 saldırganın güvenlik güçleriyle çatışmaya girdiğini söyledi.

Şirzad, intihar saldırısında biri polis 3 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 19 kişinin yaralandığını, çıkan çatışmada saldırganların etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Hint diplomatların herhangi bir zarar görmediği açıklanırken saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

İki ay önce de Hindistan'ın Mezar-ı Şerif'teki başkonsolosluğu saldırıya uğramıştı.