Adnan Öztürk’ten Abdullah Avcı’ya destek

Galatasaray Kulübü'nün eylül ayı olağan divan kurulunun ardından konuşan Başkan Yardımcısı Adnan Öztürk, Selçuk İnan'ın, (A) Milli Takım'ın Hollanda ve Estonya maçlarında teknik direktör Abdullah Avcı tarafından ilk 11'e alınmamasına yönelik düşüncelerini açıkladı. Öztürk, Avcı'yı eleştirmesinin söz konusu olamayacağını kaydederek, şunları dile getirdi:





''Burada, 3 buçuk saat oturup kurumsallık anlatacağız, 'Futbolu, sporu, kulüpleri uzmanların yönetmesi gerek' diyeceğiz, sonra da (A) Milli Takım'ın teknik direktörü olan, Türkiye'deki futbol anlamındaki en büyük profesyonelin seçimlerini amatör bir futbol seyircisi olarak tartışıp eleştireceğim. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değildir. Kendisine canı gönülden başarılar diliyorum. Kendisinin bugüne kadarki başarıları da bellidir. Kimse bir günde kahraman da, başarısız da olmaz. Böyle konulara hiç girmeyiz.''





''Yapılan uygulamalar, Galatasaray Futbol Takımı'na zarar verse de cevap vermeyecek misiniz?'' şeklindeki bir soru üzerine Öztürk, ''Olayı alıp da Galatasaray'a zarar vermeye getirmemek lazım'' dedi.

Yönetim modeli değişiyor

Adnan Öztürk, Başkan Ünal Aysal ve yönetim kurulunun kurumsallaşma projesinin arkasında olduğunu belirterek, şöyle konuştu:





''Toplantı 3 buçuk saat sürdüğü için yönetim olarak gelen eleştirilerin bazılarına cevap vermedik ama bu sunumun divan kurulunda yapılmış olması bunun yönetim tarafından mutlak ve mutlak yapılacağının, yönetim tarafından taahhüdüdür. Bu bence çok önemlidir. Galatasaray, yeni yönetim sistemine geçecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ayrıca başkan dahil bütün yönetim kurulu üyeleri bu projenin sonuna kadar ardındadır. Kamuoyunda bazı spekülasyonlar olabilir, kurumsallık isteyen ve istemeyenler olarak ikiye bölünme olabilir. Ben şimdiden bunun altını çiziyorum. Büyük yönetim kurulu bu projenin ardındadır.''





Geçtiğimiz günlerde yönetim kurulundan istifa eden Mete Başol ile ilgili gelen bir soruya ise Öztürk, ''İstifa eden bir arkadaşımız ve istifasını kabul eden bir yönetim kurulu var. İstifa tek taraflıdır. İstifa eden arkadaşımız gerek görürse açıklamaları yapar ama şimdi arkadaşımızın yerine benim ya da bir başka arkadaşımızın açıklama yapması ne yazık ki açıklama yapması mümkün değil. Yakışık almaz'' cevabını verdi.