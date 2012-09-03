Adıyaman’da gergin saatler

Saldırıda şehit olan Piyade Er Serdar Küpeli'nin evinin önünde toplanan bir grup, ellerinde taşıdıkları Türk bayraklarıyla Gölbaşı Caddesi'nde yürüyüşe geçti. ''Şehitler ölmez, vatan bölünmez'' sloganı atarak caddede yürüyen grup, bir süre sonra aynı cadde üzerinde bulunan BDP binasına girerek, Türk Bayrağı asmak istedi.

Binaya girmelerine izin vermeyen emniyet ekipleri ile grup arasında tartışma yaşandı. Çevik Kuvvet ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı eylemde, bu esnada çevredeki bir iş yerinden zafer işareti yapıldığı iddiası da gerginliğe neden oldu. Söz konusu iş yerine girmek isteyen grubu polis engelledi.