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Adet döneminde cinsel ilişkinin yararları

Bu özel dönemde seks yapıyor olmak, kişisel tercih ve inançlara bağlı. Tıbben, korunmasız bir şekilde olmadıkça sanıldığı kadar da zararlı değil.

08 Eylül 2012 Cumartesi 15:10
Adet döneminde cinsel ilişkinin yararları

Kadınların adet kanaması geçirdiği dönemler, cinsel ilişkiden de uzak durulan dönemlerden. Womenist olarak, bu ayrıcalıklı döneme dair merak edilen bazı şeylere açıklık getirmek istedik. Adet döneminde cinsel ilişkinin yararları, riskleri, cinsel arzuyla ilgili işleyen süreç ve hamile kalma ihtimaline dair bazı gerçeklere ışık tutmaya çalıştık...

Adet döneminde cinsel ilişkinin yararları
Cinsel ilişki orgazm ile sonuçlanırsa, adet öncesi ve sonrasındaki semptomları hafifletmeye yardımcı olabilir.
Orgazm esnasında açığa çıkan endorfin hormonu, doğal bir ağrıkesici ve sakinleştirici etkisi göstermekte. Bu da daha az kramp, baş ağrısı, sinirlilik ve depresyon anlamına geliyor.
Pelvik ve genital bölgelerdeki dolgunluk hissi ( kan ile dolma ) bazı kadınların cinsel ilişkiden her zamankinden çok daha fazla zevk almasını sağlayabiliyor.

Bu dönemde cinsel ilişkiye girmenin riskleri
HIV virüsü taşıyan bir kadının, enfeksiyonu bir erkeğe geçirme olasılığı adet döneminde çok daha fazla olmakta.
Cinsel ilişki sırasında erkekten gelecek enfeksiyon riski de ( örneğin herpes ) önemli derecede artmakta.

Adet döneminde seks, kadınlarda pelvik inflamatuar hastalık riskini de artıracaktır.
Kadınlar, bu dönemde kan yoluyla bulaşabilen Hepatit B ve Hepatit C hastalıklarını da partnerlerine çok daha kolayca geçirebiliyor.
Adet döneminde vajinanın pH’ı çok daha az asidik olduğu için kandidiyazis, bakteriyel vajinit ve benzeri bakteriyel enfeksiyonların görülme riski de bir hayli artmakta.

Seks arzusu ile ilgili süreç nasıl işliyor?
Kadınlarda ortalama olarak 28 günde bir tekrar eden bu süreçte, ilk 5 gün östrojen seviyesi düşüyor ve cinsel ilişki arzusu oldukça düşük seyrediyor. 6 ve 12. günler arasındaysa östrojen salgılanmasında artışla birlikte kadınların önceki günlere göre seks yapmaya biraz daha sıcak baktığı biliniyor. 13. ve 15. gün arası, cinsel istek tavan yapıyor. 16. ve 28. arasındaysa östrojen seviyesi kademeli olarak düşüyor, progesteron da artış gözlemleniyor. Bu da seks isteğinin daha da az olduğu anlamına geliyor.

Adetliyken hamile kalınabilir mi?
Doğurganlığın maksimum olduğu dönem, yumurtlamadan beş gün önceki dönem ile yumurtlamadan iki gün sonraki dönem. Yumurtlamanın ardından 12-24 saat içerisinde döllenme gerçekleşmez ise, yumurta hücresi döllenmez hale gelmekte. Adetli iken cinsel ilişki ile teoride hamile kalınamıyor, bunun en büyük nedeni de yumurtlamanın çoktan sona ermiş olması. Fakat pratikte durum değişebilir. Yani az da olsa, regl döneminde hamile kalma riski de var. Örneğin; bir kadının adeti 7 gün sürüyor olabilir. Cinsel birliktelik 7. gün olursa ve şayet yedi gün boyunca yaşayabilen içerideki sperm, 14. güne kadar canlılığını sürdürürse de hamilelik başlayabilir...

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