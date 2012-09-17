Adanaspor’u nem etkiledi

Eriş, Bucaspor ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik. Son dakikada kaçırdığımız penaltıyla büyük üzüntü yaşadık'' diye konuştu.





Maç boyunca sıcak hava ve yüksek nem oranından olumsuz etkilendiklerini belirten Eriş, şunları söyledi:





''Oyunun genelinde top, set üstünlüğü bizdeymiş gibi görünse de rakibin yakaladığı kontrataklar var. Penaltıdan dolayı 11 kişiyle defans yapan bir Bucaspor'a karşı maçı kazanıp hanemize üç puan yazdırma şansını yakalamıştık, ancak olmadı. Sıcak hava oyuncularımı olumsuz etkiledi.''



