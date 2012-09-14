Adanaspor’da Cem umut veriyor

PTT 1.Lig'de 3. haftanın kapanış seyircisiz oynanacak mücadeleden 3 puanla ayrılmayı hedefleyen ve çalışmalarını bu doğrultuda yapan Adanaspor'da takımın genç oyuncuları gösterdikleri performans ile Teknik Direktör Levent Eriş'i memnun ediyor. Özellikle Cem Özdemir Ankaragücü maçında yaptığı asist ile herkesin dikkatini çekerken, önümüzdeki maçları içinde hazır olduğunun sinyallerini verdi.





Cem: "Gurur verici"





Cem ilk hedefinin takımın değişmez oyuncuları arasına girmek olduğunu belirtti. Geçen yılda zaman zaman forma şansı yakaladığını söyleyen Cem, "Geçen sezon sakatlıklar nedeniyle tam olarak verimli olamadım. Bu sezon hocam bana şans verdi ve elimden geleni yaptım. Takımın galibiyetinde rol oynamak gerçekten gurur verici. Bunu tüm sezona yaymak istiyorum. Çok çalışarak takımıma faydalı olacağım" dedi.





Taktik çalışması yapıldı





Bu arada Turuncu-Beyazlı takım bugün yapılan çalışması taktik ağarlıklı geçti. Teknik Direktör Levent Eriş oyuncularına uyarılarda bulunarak dikkatli olmalarını istedi. Pazar günü son çalışmasını yapacak olan takım daha sonra maç saatini bekleyecek.