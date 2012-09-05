Adanaspor Bülent Kocabey ile anlaştı

Adanaspor, Karşıyaka'dan Bülent Kocabey ile anlaştı.





Adanaspor'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, son olarak Karşıyaka forması giyen 28 yaşındaki Bülent Kocabey ile 2 yıllık anlaşma imzalandı.





Yeni transfer Bülent Kocabey, Adana 5 Ocak Stadı'na çıkmak için sabırsızlandığını belirterek, ''Birçok kulüpten teklif aldım. Adanaspor'un hedefleri doğrultusunda tercihimi bu yönde kullandım. Turuncu-Beyazlı takım tarihi başarılarla dolu bir kulüp. Kariyerli futbolcular kadroda bulunuyor. Uyumu yakalayıp takımıma faydalı olmak istiyorum'' ifadelerini kullandı.





Adanaspor Futbol Şube Sorumlusu Hamza Akgül ise Bülent'in transferiyle takımın güç kazandığını bildirdi.





Tecrübeli bir oyuncuyu takıma kazandırdıklarını belirten Akgül, ''Hocamızın raporu doğrultusunda transferin son günü Bülent aramıza katıldı. Bu haftayı maç yapmayarak geçirecek olmamız da takım adına avantaj oldu. Yeni transferlerimiz Emre, Ali Zorlu ve Bülent bu süre içinde uyum sürecini aşacaktır'' değerlendirmesinde kullandı.