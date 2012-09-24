Adana galibiyeti unuttu

Geçen yıl Süper Lig'e yükselme şansını play-off finalinde kaçıran Adana'nın Turuncu-Beyazlı temsilcisi Adanaspor ile kentin Mavi-Lacivertli takımı PTT 1. Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor sezona umutla başladı.





Ligin ilk haftasında Adana Demirspor Bolu deplasmanında, Adanaspor ise Şanlıurfaspor ile kendi sahasında oynadığı maçtan golsüz beraberlikle ayrıldı.





Adanaspor, daha sonra oynadığı Ankaragücü maçında ilk galibiyetini 1-0'lık sonuçla alırken, Bucaspor ile 0-0 berabere kaldı, 1461 Trabzon deplasmanından ise 2-1 mağlubiyetle döndü.





Adana Demirspor ise ligin 2. haftasında kendi sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalırken, daha sonra Denizlispor'a 2-0, Torku Konyaspor'a ise 2-1 yenildi.





Kentin her iki takımının oynadığı toplam 8 maç sonunda Adanalı futbol severler sadece 1 galibiyet sevinci yaşarken, 4 maç berabere tamamlandı, 3 maç da Adana takımlarının mağlubiyetiyle sona erdi.





Ligde şu an 5 puanla 9. sırada yer alan Adanaspor attığı 2 gole karşılık, 2 gol yedi, 2 puanla 17. sırada bulunan Adana Demirspor ise 3 gol atarken, 6 golü kalesinde gördü.





Önümüzdeki hafta Adanaspor sahasında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek, Adana Demirspor ise Kayseri Erciyesspor deplasmanına gidecek.





Bu arada, Adanalı sporseverler 6. haftada ise uzun zamandır hasret kaldıkları ''Adana derbisi''ni izleme şansı bulacak.