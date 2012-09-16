Adana'da korkutan deprem!

İlk belirlemelere göre hasara yolaçmayan deprem paniğe neden oldu.



Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü merkez üssünü Kozan'ın Güneri Köyü olarak belirlediği deprem saat 10.54'te meydana geldi.



Yerin 18,5 kilometre derinliğinde olan deprem sırasında paniğe kapılan bir çok kişi ev ve işyerlerinden sokağa çıktı. Depremin merkez üssü Güneri Köyü olmak üzere çevredeki bazı köylerde evlerin duvarlarında çatlaklar oluştuğu belirtildi.



Kozan'da dün de saat 18.42’de de merkez üssü Kemer Köyü saptanan 3.6 büklüğünde deprem meydana gelmişti