Adana’da çık çıkmadı

PTT 1.Lig'de 3.haftanın kapanış mücadelesi Adana 5 Ocak Stadı'nda oynanadı.





Adanaspor'un cezası nedeniyle sadece kadın ve çocukların izleyebildiği mücadelede iki takım da gol atma başarısı gösteremedi.

Maçın kader anında, ev sahibi ekip bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. Maçın son dakikasında kazanılan penaltıyı Nijeryalı oyuncu Nwogbo kullandı ama Bucaspor kalecisi Ömer gole izin vermedi. Karşılaşma başladığı gibi sona erdi.

Bu sonuçla Adanaspor puanını 5'e çıkartırken, Bucaspor 4 puana yükseldi.



