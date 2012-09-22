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Adalı’dan Quaresma açıklaması

Beşiktaş eski asbaşkanı Serdal Adalı: "Quaresma'ya ilgi ve alaka göstermeniz gerekir. Bu ilgi kesilirse hırçınlaşır. Bence biraz ilgi gösterilmeli. Quaresma bu takıma katkı sağlar."

22 Eylül 2012 Cumartesi 08:55
Adalı’dan Quaresma açıklaması
Serdal Adalı, TJK Başkanlığı seçimi sonrası kendisinin futbol komitesi başkanlığı döneminde Beşiktaş'a transfer edilen Quaresma'nın hakkında çarpıcı konuştu. Quaresma'nın kadro dışı kalması hakkında, "Dışarıdan duruma baktığım zaman üzülüyorum. Çünkü ciddi emekler vererek yaptığımız bir transferdi. Ama basından takip ettiğim kadarıyla ciddi bir sıkıntı olduğunu görüyorum" ifadelerini kullanan Adalı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Fikret Başkan TJK Başkanlığımı tebrik etmek için aradığında bu konu ile ilgili faydam olacağı an yanlarında olacağımı söyledim. İnşallah bu problemi çözerler. Çünkü Quaresma sıradan ve her gün bulacağınız bir futbolcu değil. Ben de görev yaptığım dönemde Quaresma konusunda sıkıntı yaşadım. Onu iyi tanıyorum. Quaresma'ya ilgi ve alaka göstermeniz gerekir. İlgi ve alakayı kestiğiniz anda Quaresma hırçınlaşır. Bence biraz daha ilgi ve alaka gösterirlerse Quaresma'nın bu takıma katkı sağlar."

Kaynak: Sabah
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